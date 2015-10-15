В отличие от большинства россиян читатели Esquire поддерживают однополые браки, обходятся без религии в повседневной жизни, хоте­ли бы побывать в Арктике и вообще не против эмигрировать. Зато все единодушны в отношении к бывшей чиновнице Министерства обороны Евгении Васильевой, досрочно освобожденной из тюрьмы, а также к перспективе запрета абортов и переноса столицы из Москвы. Обе группы в большинстве своем не сталкивались с оскорблением чувств верующих и не пробовали наркотики.

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