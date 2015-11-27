Игорь Садреев

Главный редактор Esquire

«В прошлый вторник в Корткеросе торжественно открыли новую автобусную остановку на улице Советская», — сообщила местная газета «Звезда» в №38. На фотографии три довольных, улыбающихся человека стоят в окружении пожелтевших берез на бетонной плите, едва заметной под опавшими листьями, и держат в руках алую ленту. У женщины справа на шее висит фотоаппарат — важное событие должно остаться в памяти потомков. И действительно, село Корткерос, расположенное в пятидесяти километрах от Сыктывкара, вскоре прославилось на всю страну.

Улица Советская тянется двенадцать километров, но остановок на ней только три. Местные пенсионеры обратились в совет ветеранов: идти от автобуса до церкви Иоанна Богослова очень далеко. К тому же на этом пятачке стоит музей, суд, архив, библиотека, налоговая, торговый центр, редакция газеты и детский сад «Елочка» — то есть приблизительно все, чем может похвастать обычный российский райцентр.

«Взяв во внимание их жалобы и предложения, нынче в короткие сроки удалось выполнить работы, и с радостными чувствами открываем важный для односельчан объект», — произнес над бетонной плитой заместитель председателя совета ветеранов Анатолий Кулаков и поблагодарил всех, кто принимал в этом участие. А участвовало в установке бетонной плиты немало людей:

— Иван Медведев и Владимир Косов, депутаты Госсовета Республики Коми

— Евгений Мамонтов, глава администрации поселка Корткерос

— Андрей Андреев, директор ООО «Стройавто"

— Николай Казаков, председатель совета ветеранов района

— Иван Вишератин, Сергей Попов и Михаил Регушевский, предприниматели

— Вячеслав Жулидов, рабочий

В качестве иллюстрации использована работа американского фотографа Райанна Форда, который снимает редкие места для отдыха на трассах США.

В этом списке наверняка оказался бы и глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, но за несколько дней до церемонии его арестовали за организацию преступной группировки. Поэтому присутствовавшая на открытии заместитель главы села Светлана Можайская поблагодарила лишь Анатолия Куликова «за энтузиазм и активное участие» — и перерезала ленту.

Для жителей Корткероса, я уверен, это было по‑настоящему радостное событие. Вряд ли кто-то из них рассчитывал, что на центральной улице поменяют асфальт, расставят скамейки и фонари, сделают велодорожку, замостят тротуары плиткой и установят с десяток интерактивных остановок с электронными табло на солнечных батареях. В бюджете села, признала замглавы, денег нет даже на две бетонные плиты. Когда выяснилось, что уверенное в своей силе государство способно проводить зимнюю Олимпиаду в субтропиках, захватывать новые территории, бомбить террористов на Ближнем Востоке, но не способно поставить автобусную остановку, за дело взялись общественники. Песок и плиты подарил директор «Стройавто», а ветераны собрали 25 тысяч рублей на дорожные знаки — чтобы водители разглядели их среди берез.

Впрочем, радоваться победе гражданского общества пришлось недолго. Через две недели государственный дорожный надзор демонтировал бетонную плиту и все знаки, так как установлены они были без согласованного проекта (денег на который у села тем более нет). И теперь, кроме двух фотографий, перерезанной ленточки и заметки в газете «Звезда», в памяти потомков осталось разве что поздравление руководителя района с Днем работника дорожного хозяйства: «Круглый год, в любых погодных условиях необходимо обеспечивать качественное и надлежащее состояние дорог — от этого зависит жизнь и безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. И, несмотря на трудности сегодняшнего дня, вы претворяете в жизнь намеченные планы».

А пенсионеры села Корткерос, несмотря на ноябрьский холод и грязь, все так же бредут по улице Советская, что растянулась на бесконечные двенадцать километров, к церкви Иоанна Богослова, провожая взглядом пустые автобусы.