Игорь Садреев

Главный редактор Esquire

«9 ноября в Сочи президент проводил очередное скучное совещание с силовиками. Не отрывая глаз от бумажки, главнокомандующий грозил вашингтонским ястребам; товарищи офицеры выдавливали на окаменевших лицах тревогу и озабоченность. Но в вечерних новостях «Первого канала» привычная картинка протокольной хроники стала сенсацией. В репортаже случайно показали секретный проект «Статус-6» — схему ядерной торпеды теребил в руках кто-то из присутствующих. В Кремле признали утечку данных и отругали журналистов, которые суют объектив куда не следует.

Корреспондентам «Первого канала» не привыкать к критике, но на этот раз, в порядке исключения, хочется обратиться к ним с просьбой. Раскрывать планы ядерных ударов, конечно, необязательно, но так уж повелось, что и с более мирной информацией в России не очень складно. Откровенно говоря, мы почти ничего не знаем о своей стране, кроме рейтинга ее президента. Секретным, закрытым или попросту замалчиваемым стало все вокруг — не страна, а лаборатория по разработке биологического оружия. И если в следующий раз в кадр ненароком попадет еще хоть что-нибудь ценное, мы с благодарностью прильнем к экранам.

Прежде всего обратите внимание на цифры военного бюджета. 58,8% расходов в нем засекречено. Предыдущий министр обороны Анатолий Сердюков, как известно, распоряжался этими деньгами довольно экстравагантно: строил, например, дорогу к даче своего зятя. Кое-что интересное можно обнаружить и о нынешнем министре Сергее Шойгу. В Подмосковье он построил дом, вернее, целый дворец в китайском стиле. Правда, официальным его владельцем числится полная тезка сестры жены министра, а данные о том, что до 2010 года участки принадлежали некоей Ксении Сергеевне Шойгу, из государственного реестра вообще исчезли.

Будьте бдительны. На совещании по ЖКХ может проскочить кое-что о домике Катерины Тихоновой во французском Биаррице. Агентство Reuters утверждает, что под этим именем скрывается младшая дочь президента — бывшая танцовщица акробатического рок-н-ролла, которой доверили миллиардные проекты в МГУ. Домик на берегу океана стоит всего четыре миллиона долларов, уверяют западные журналисты, но вдруг у кого промелькнет слайд с точной стоимостью, а заодно с происхождением капитала.

Непременно загляните на коллегию МВД. Хорошо бы узнать, почему по делу об избиении журналиста Олега Кашина до сих пор не арестован губернатор Псковской области Андрей Турчак — ведь на него указали сами исполнители. И как связаны чеченские силовики с убийством Бориса Немцова.

Не проспите заседание антитеррористического комитета. Во‑первых, кто-то мог прихватить отчет о реальных причинах крушения самолета в Египте — полеты отменили, десятки тысяч туристов экстренно эвакуировали, а что случилось в небе над Синаем, вслух сказать постеснялись. На соседней странице могут быть детали российской операции в Сирии, о ней мы тоже не знаем — данные боевых потерь в мирное время засекретили еще в мае. Не помешало бы узнать, сколько добровольцев в погонах погибло и на Донбассе.

Если с такими сложными задачами справиться вам не по силам, вот кое-что попроще. Как вышло, что уровень смертности в России вырос в этом году на 0,8%. Насколько после всех внешнеполитических маневров упали реальные доходы граждан и выросла инфляция. На что в следующем году собираются потратить три триллиона рублей из засекреченных статей бюджета. Вы удивитесь на своем «Первом канале», но мы не знаем совсем элементарных вещей: например, в каком возрасте российские подростки в первый раз занимаются сексом.

С ядерной торпедой неплохо вышло, но расслабляться не время, товарищи. Моргните два раза, если согласны».