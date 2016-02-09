В №116 Esquire публиковал рассказ британской писательницы Зэди Смит «Побег из Нью-Йорка». Сюжет разворачивается в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года: узнав о терактах из новостей, Майкл Джексон и его друзья Элизабет Тейлор и Марлон Брандо пытаются покинуть охваченный паникой город на автомобиле. Описанные события, возможно, происходили на самом деле — по крайней мере, Сэм Кэшнер, биограф Тейлор, писал в Vanity Fair в 2011 году, что Джексон действительно пытался увезти свою близкую подругу из города.

В январе 2016-го стало известно, что «Побег из Нью-Йорка» будет экранизирован, а роль Майкла Джексона досталась британскому актеру Джозефу Файнсу, известному по главной роли в картине «Влюбленный Шекспир». Назначение белого актера на роль темнокожего певца спровоцировало споры в интернете, но продюсеры картины не отказываются от своего решения. Марлона Брандо сыграет Брайан Кокс, а Элизабет Тейлор — Стокард Ченнинг. Ни дата выхода, ни график съемок фильма пока не утверждены.

Зэди Смит, писатель: «В детстве увлекалась чечеткой, в старших классах мечтала петь в мюзиклах, но выбрала отделение английской литературы в Королевском колледже Кембриджа. Дебютный роман Зэди Смит «Белые зубы» вышел в 2000 году. Хотя критики приняли книгу холодно и окрестили образцом «истерического реализма», она мгновенна стала бестселлером, принесла автору премию газеты The Guardian и была экранизирована телеканалом Channel 4. За прошедшее десятилетие написала еще три романа и сборник эссе, а также стала профессором литературного мастерства сначала в Колумбийском, а затем в Нью-Йоркском университете. Среди правил для начинающих авторов, которые составила Смит: «Работайте на отключенном от интернета компьютере».