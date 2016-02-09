Арт-директор Esquire c 1962-го по 1972 год, Джордж Лоис стал автором самых известных обложек в истории журнала. Среди них портрет боксера с тюремным прошлым Сонни Листона в шапке Санта-Клауса, Мухаммед Али в образе святого Себастьяна, фотография Светланы Аллилуевой с пририсованными усами и многие другие.

Джордж Лоис вырос в семье греческих эмигрантов в ирландском районе Бронкса, но вместо продолжения семейного дела — работы в цветочной лавке — поступил в Институт Пратта, ведущее художественное учебное заведение Нью-Йорка. На втором курсе он ушел из института, чтобы стать ассистентом Ребы Сочис, в 1930-е годы работавшей дизайнером Esquire, а в то время возглавлявшей собственное дизайнерское бюро. Работу под руководством Сочис прервал призыв в армию: Лоис участвовал в Корейской войне, где получил ранение. В 23 года, вернувшись с фронта, он стал арт-директором телерадиокомпании CBS, а с 1957 года работал в крупнейших рекламных агентствах Нью-Йорка. В его портфолио рекламные кампании Volkswagen, Tommy Hilfiger, Xerox, Reebok, Pirelli, телеканалов VH1 и MTV, а также предвыборная кампания сенатора Роберта Кеннеди и клип на песню Боба Дилана Jokerman.

В 2010 году Джордж Лоис, взбешенный образом рекламной индустрии 1960-х в телесериале «Безумцы», написал эссе для журнала Playboy, заканчивающееся словами: «Идите на ***, безумцы, фальшивки в серых фланелевых костюмах, шовинисты, бездари из числа белых англосаксов-протестантов в белых рубашках, расисты, антисемиты, республиканские сукины дети!» Лоис настаивает, что дизайнеры и копирайтеры, стоявшие у истоков креативной революции в рекламе, придерживались прогрессивных взглядов, бесконечно много работали, в свободное время играли в баскетбол, а на супружеские измены у них просто не оставалось времени.