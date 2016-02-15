Игорь Садреев

Главный редактор Esquire

«Дефицит оптимизма, как нехватка в организме витамина C, подкосил меня и большинство моих знакомых. И случилось это не в последний зимний месяц, пережить который всегда готовишься заранее, и всегда безрезультатно, а гораздо раньше.

Новости бывают плохие и еще хуже — только так. Если про политику, значит, опять кого-то объявили врагом народа, к кому-то пришли с обыском, поймали на взятке или нашли дом в Майами. Если про экономику, значит, опять что-то падает, а очередное дно оказалось лишь ступенькой в бездну. Если про культуру, значит, что-то опять запретили. К плохим новостям мы привыкли настолько, что и в хороших теперь видится только насмешка, исключение, подтверждающее правило, и настроение портится еще сильнее.

«Из всех природных сил жизненная сила не передается» — застряла в моей голове фраза из отчаянного, полного злобы к самому себе эссе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, которое Esquire опубликовал в январском номере. Тогда я решил поставить мысленный эксперимент и через силу найти что-нибудь хорошее. Ничего дельного из этой затеи не выходило до тех пор, пока я не наткнулся на исследование финских ученых из Университета Ювяскюля. Они выдвинули тезис о том, что регулярные занятия спортом во взрослом возрасте не влияют на продолжительность жизни — все зависит от генетической предрасположенности. Сперва исследователи заставляли заниматься спортом лабораторных крыс — продолжительность жизни сократилась у них на 16%, по сравнению с теми, кто вел обычный образ жизни. Затем проверили на людях, сопоставив данные близнецов одного пола, — результат схожий.

Представьте, что об открытии финских ученых читает человек, который купил спортивный абонемент, но за полгода наведался к беговой дорожке и гантелям раза три — что чисто математически делает эти посещения дороже недельного отдыха на море. В общем, я погрузился в научные журналы в поисках других хороших новостей.

Оказалось, что исследователи из Чепменского университета в Калифорнии, изучив 60 058 гетеросексуальных мужчин и женщин, пришли к выводу, что количество сексуальных партнерш у людей с лишним весом больше, чем у остальных. Ученые из Университета Техаса на основе данных 3724 мужчин обнаружили, что те из них, кто пьют не меньше двух чашек кофе в день, реже страдают эректильной дисфункцией. Международная группа под руководством сотрудников Китайской академии медицинских наук, проанализировав 487 375 человек, заключила, что употребление острой пищи существенно снижает риск преждевременной смерти.

Хороших новостей становилось все больше. Из корейского Университета Конкук сообщали, что разница в росте позитивно сказывается на уровне счастья в семье. В Университете Монтаны спешили уведомить, что прогулки на свежем воздухе спасают от депрессии. Плимутский университет докладывал, что даже три минуты игры в тетрис снижают тягу к наркотикам и алкоголю. А психологи из Университета Британской Колумбии в Канаде как раз вовремя поняли, что размер дохода не влияет на уровень ежедневного счастья.

Напоследок я заглянул еще в список лауреатов Шнобелевской премии за 2015 год: сведения о мочеиспускании млекопитающих, походке куриц и диагностике аппендицита при помощи «лежачих полицейских», конечно, не заставили по‑новому взглянуть на себя, но все равно стало лучше. Так и выяснилось, что современная наука не только делает важные открытия, объясняет законы мироздания и двигает вперед прогресс, но и работает коллективным психотерапевтом, утешая человечество, страдающее от всего на свете.

Если учесть, что в научном мире всегда найдется пара-тройка свежих новостей хотя бы от британских ученых, есть надежда дотянуть до весны».