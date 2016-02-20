Сегодня умер итальянский писатель, философ, историк-медиевист Умберто Эко. Esquire вспоминает все материалы, связанные с одной из крупнейших фигур итальянской литературы XX века.

«Говорите мне «ты», мне всего пятьдесят!»

Умберто Эко о ближайшем будущем: продолжительность жизни составит 200 лет, несколько миллиардов людей умрут от новых болезней, а детей будут воспитывать не родители, а государство. Читать

«Война, насилие, справедливость»

Умберто Эко о том, как за две тысячи лет изменилось понятие «война» и может ли сегодня война быть справедливой. Читать

«Сотвори себе врага»

Умберто Эко о том, почему реклама перестала сообщать что-либо внятное, как шум выполняет функцию цензуры и почему единственным эффективным средством передачи информации стала молва в эссе Умберто Эко «Глянец и молчание» из книги «Сотвори себе врага». Читать

«Жизнь — дерьмо»

Умберто Эко о привлекательности женских усиков и об обольстительности тошнотворного. Читать

«Резать к чертовой матери»