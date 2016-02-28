В ночь с 28 на 29 февраля в Лос-Анджелесе пройдет 88-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар». Esquire собрал вместе номинантов, оказывавшихся ранее на страницах журнала.
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ
РОЛЬ
«Мы живем в ужасное время. Никто больше не хочет слушать за обедом «Металлику». Читать дальше
«Не понимаю, почему я не могу позволить себе заводить друзей мужского пола без того, чтобы не поползли слухи, что я потрахиваю кого-то в задницу». Читать дальше
«Если вдруг у меня выдастся свободная неделя, клянусь честью, я просто сяду и буду сидеть на диване. Я слишком давно этого не делал». Читать дальше
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО
ПЛАНА
«Если окинуть взглядом свою жизнь, готов спорить, о 80% своих поступков вы пожалеете. Но жизнь — это и есть ошибки». Читать дальше
«Я не борец. Я маленький лондонский мальчик-буржуа. Я не дерусь, я имитирую драку». Читать дальше
«Друзья ценны тем, что постоянно напоминают мне о том, что я бросил школу в 16 лет и что у меня нет никакой сраной квалификации». Читать дальше
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
«МАРСИАНИН», РЕЖИССЕР РИДЛИ СКОТТ
«Когда я злюсь, я не пытаюсь молча уйти. Были у нас на студии? Видели эти дыры в стенах?» Читать дальше
«ШПИОНСКИЙ МОСТ», РЕЖИССЕР СТИВЕН СПИЛБЕРГ
«Телевидение научило меня лишь одному: нет ничего более отвратительного, чем крупный план — от подбородка до лба». Читать дальше
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