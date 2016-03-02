Никита Голованов, главный художник ИД «Коммерсант» с 1989 по 2005 гг:

«В ЦК КПСС работала целая редакция «В помощь пропагандистам и художникам наглядной агитации». Всё в те годы было регламентированным и стандартизированным, поэтому она издавала красочно оформленные пособия для армии пропагандистов и художников по всей стране. Элементы госсимволики, оформление народных праздников, ордена, правила построения звезды и серпа с молотом, обязательные портреты членов Политбюро — все это издавалось подборками плакатов по 10−12 в толстых папках. Если секретарь парторганизации или человек из райкома обнаруживал отступление от стандартов, сажать не сажали, но выговор объявляли. Все имело последствия.

Уже на последних курсах журфака я понимал, что журналистом становиться не хочу, что мое будущее — в дизайне и графике. Получить распределение на художественную должность после журфака можно было только по блату. Так меня и устроили художественным редактором в издательство ЦК КПСС.

В 1985 году, когда Горбачев заступил на должность руководителя страны, я нарисовал этот плакат. Дело в том, что первые пару лет Михаила Сергеевича изображали без родимого пятна. Периодически выходили его официальные портреты без всяких пятен. В то же время, разумеется, телезрители видели его в официальной хронике без ретуши. Глупость несусветная. Прошло несколько лет, прежде чем поняли, как себя вести в этой ситуации. С началом политики гласности ретушь стала противоречить общему курсу страны. Тогда я (все еще работая в издательстве) нарисовал плакат. Первый эскиз, нарисованный от руки, я почти никому не показывал — в первые годы Перестройки показывать такое было небезопасно. А как только у меня появился компьютер, я повторил иллюстрацию.

Сделана она по образцу других плакатов издательства ЦК КПСС. В углу стоит марочка «В помощь пропагандистам и художникам наглядной агитации», многие элементы оформления — точные и относительные размеры, углы, дуги, сопряжения — повторяют оригинальные пособия. Форму пятна несложно было взять с качественной фотографии, а точные размеры — шутка. Всерьез я углы не высчитывал.

На конец 80-х пришелся закат издательства ЦК КПСС. Его преобразовали в издательство «Панорама», больше никому оно нужно не было. Но я ушел раньше. Хорошо помню последний день работы. Всерьез воспринимать происходящее вокруг было уже невозможно, в издательство зашла одна девушка и сказала, что газета «Собеседеник» (цветное приложение к «Комсомольской правде») ищет художественного редактора. Я сразу встал с рабочего места, поехал в «Собеседник», и меня взяли худредом. А через полгода я уже был главным художником издания. В 1990-е, когда я работал в «Коммерсанте», плакат с Горбачевым висел в моем кабинете.

Я испытываю огромную благодарность и уважение к Горбачеву. Его приход перевернул мою жизнь и обозначил ее дальнейшее течение. До этого я всерьез задумывался о том, что надо уезжать — невыносимо было все это слушать, наблюдать и дышать. После реальность стала напоминать человеческую жизнь».