Игорь Садреев

Главный редактор Esquire

«"В истории точки наступил поворотный момент» — с таким предупреждением выступил недавно британский профессор лингвистики Дэвид Кристал. Автор нескольких десятков книг об истории языка и педагог по классическому английскому произношению в шекспировском театре «Глобус», он не понаслышке знает, насколько хрупкими оказываются традиции. По наблюдению профессора, из современного языка — неважно, английского, немецкого или русского — исчезает главный знак препинания, основа пунктуации

В эпоху мгновенных сообщений, где любой текст стремится к максимальной краткости и отправляется адресату не единым блоком, а дробными смысловыми фрагментами — в эту эпоху точка стала лишним знаком, ее больше не используют. Впрочем, причина не только в экономии времени и места. Как доказала американская группа исследователей из Ратгерского и Бингемтонского университетов, пользователи пренебрегают точками в смс и других электронных сообщениях еще и потому, что она подсознательно влияет на смысл сказанного, эмоционально его окрашивает

Ученые попросили 126 студентов обменяться сначала бумажными записками, а затем смс — как и предполагалось, в электронных сообщениях точку они ставили гораздо реже, чем в рукописных. Однако углубленный анализ показал, что для адресатов точка означает теперь не просто конец предложения, завершение мысли — зачастую она становится сигналом неискренности, скрытой агрессии или нежелания продолжать коммуникацию. «Хорошо» читается как нейтральный ответ, а «хорошо.» дает понять, что собеседник на самом деле недоволен, но вслух говорить об этом не хочет. Можно сказать, что это противоположность вездесущего смайлика, выражение чистой негативной эмоции (грустный смайлик предполагает если не прямую насмешку, то легкую иронию, поэтому, например, знаменитое смс «зая, я убила мента, прости :(«не выглядит искренним)

Профессор Кристал, конечно, не утверждает, что в будущем точка вымрет окончательно, как мамонты в доисторические времена или динозавры, — это лишь любопытное наблюдение за языковой нормой, испытывающей влияние технологий. И даже если предположить, что точка действительно уйдет в прошлое, вряд ли это вызовет «эффект бабочки» и потянет за собой глобальные и необратимые изменения в языке. В конце концов, отмечают исследователи, знаков препинания в письменной речи стало только больше: кто в порыве эмоций не отправлял собеседнику шеренгу восклицательных знаков, отряд закрывающих скобок или томную линию многоточий

Но, во‑первых, есть что-то неизъяснимо грустное в исчезновении, как сказано у Даля, «укола кончика пера». Вот же, была точка и в первой русской книге, напечатанной в типографии Ивана Федорова еще в середине XVI века, и в древнерусских рукописях встречалась — хоть и ставили ее чаще не внизу строки, а посередине. Теперь же пришли фейсбук с вотсапом, и все точки съели. А во-вторых и в-главных, это исчезновение служит напоминанием, как много в жизни вещей — пусть и кажущихся в вечной спешке мелочами, — которые мы попросту не замечаем. После слов Дэвида Кристала я заглянул в собственный телефон — и впервые обратил внимание, что тоже не ставлю точки в конце предложений. Как и вы наверняка не сразу заметили, что в конце всех предыдущих абзацев их нет».