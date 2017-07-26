Август нормальные читатели должны проводить в отпуске. Желательно пару недель и у моря. Наслаждаться солнцем, легким бризом, бокалом вина, пением птиц и иными пошлейшими курортными штампами, коими обычно пишутся отпускные колонки.

В действительности нормальный читатель проводит отпуск, наслаждаясь мобильным телефоном. Сначала читает новости, потом реакцию на новости главных героев фейсбука, потом простых читателей, комментирующих главных героев, потом снова новости – и так несколько раз на дню.

Меняются фигуранты новостей – годами не меняются темы обсуждения: Сталин самый популярный человек в истории, как хорошо было жить в СССР, кто сегодня больше всех оскорбил верующих, кто хуже – пиндосы или бандеровцы, и так далее.

С появлением каждой новой темы читатель все больше раздражается, злится, уходит с пляжа в кафе, заказывает эспрессо и яростно включается в спор.

Час пролетает незаметно, вот уже и коктейль заказан, и второй, а с пляжа уже идет жена: «Побудь с детьми хотя бы неделю!» Читатель был бы рад побыть, но в фейсбуке опять кто-то неправ, поэтому к детям не раньше чем через час.

И вот уже незаметно опустел пляж, и пора собираться в отель, а дети спрашивают: «Пап, ты сегодня опять работал?», и он собрался было ответить, над чем конкретно работал, но жена смотрит так, что лучше бы в самом деле прислушаться к ней и отложить мобильник до конца отпуска.

В смысле? Что значит «последний вечер»? Что значит «опять провел в интернете»? Ну провел... Но разве я виноват? Все же из-за этих чертовых новостей.

Наш литературный номер гораздо лучше новостей.

Во-первых, его можно читать одному, неспешно, откладывая после обеда и возвращаясь к нему после ужина, не боясь пропустить чей-то важный комментарий.

Во-вторых, его можно порвать на две части и разделить со спутницей: первую половину читаете вы, вторую она, потом меняетесь. Несколько новых тем для разговора вам гарантированы.

Мы напечатали отрывок из последнего, неоконченного и никогда раньше не издававшегося в России романа Трумена Капоте, перевели экспериментальный рассказ Джонатана Литтелла и опубликовали еще одну главу из новой книги Чака Паланика, которая скоро должна выйти в России.

Специально для августовского Esquire Владимир Сорокин написал первый за четыре года рассказ, Фредерик Бегбедер рассказал о тяжелом бремени отцовства, а Эдуард Лимонов вспомнил свои первые дни в эмиграции.

Кроме того, в этом номере мы собрали тексты Паоло Соррентино, Евгения Водолазкина, Анны Козловой, Валерия Печейкина и других замечательных авторов, пишущих гораздо лучше меня. ≠

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