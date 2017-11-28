Третья половая война

весной 1992 года герб ритц снимает легендарную рекламу для calvin klein: Марки Марк, тогда еще рэпер, словно добычу, прижимает к себе семнадцатилетнюю Кейт Мосс, на которой из одежды только белые мужские брифы.

В том же году Мадонна выпускает взорвавшую рынок (продажи в США – полтора миллиона копий) книгу SEX, состоящую из эротических фотографий и оскорбляющую чувства буквально всех – от добрых католиков до злых лесбиянок. За пару лет до описываемых событий (в 1990-м) она же выпустила клип Justify My Love – практическое пособие по садомазо-оргии. Видео было тут же запрещено к показу, но на кабельных каналах его успело посмотреть ошеломляющее число подростков.

В том же 1990-м Джордж Майкл записывает Freedom – кажется, лишь для того, чтобы показать нам Линду Евангелисту в ванне и остальных топ-моделей в неглиже.

Даже Белль в мультфильме 1991 года «Красавица и Чудовище» призывно поправляет развевающееся на ветру платье так, что сомнений относительно действий Чудовища после того, как мультфильм закончится, не остается.

Сегодня подобную рекламу, книгу или музыкальное видео немедленно признали бы сексизмом, а у магазинов модного бренда, дверей телеканала или музыкальных студий стояли бы феминистки, верующие, геи или трансгендеры с плакатами и призывами к бойкоту. Но двадцать пять лет назад все это просто называли «эксплуатацией секса».

Девяностые были пропитаны сексом, девяностые состояли из секса, каждый видеоклип, каждая фотосессия в журнале, каждая реклама по телевизору орали в лицо потребителю: «трахни меня!»

Хью Грант пойман полицией Лос-Анджелеса в машине во время секса с проституткой по имени Дивайн, и это практически никак не отражается на его последующей кинокарьере. Президент США Билл Клинтон склоняет к оральному сексу в овальном кабинете свою ассистентку Монику Левински (просто перечитайте эту строчку еще раз) и не то что не получает за это импичмент, а спокойно дорабатывает второй срок и остается одним из самых уважаемых политических деятелей мира.

Этот небольшой исторический экскурс необходим для того, чтобы понять, в окружении каких нравственных стандартов начинал карьеру насильника Харви Вайнштейн – главный антигерой 2017 года. Его история – не только о возмездии, которое через годы настигло подлеца.

«Дело Вайнштейна» – это мировая война пуританских 2010-х против фривольных 1990-х. Как и во всех предыдущих войнах настоящего с прошлым, проигравший должен покаяться, перед тем как исчезнуть окончательно. На этой войне мужчинам предлагается покаяться за все столетия, когда женщина воспринималась исключительно как сексуальный объект. Логичным завершением войны выглядит избрание женщины президентом США.

Россия на пути прогресса, как обычно, проскакивает несколько промежуточных ступеней развития, чтобы сразу оказаться у финишной черты. Русской женщине не понадобилось сексуальных скандалов, чтобы подготовить общественное мнение к выдвижению ее в кандидаты на пост президента страны. Фигура генералиссимуса третьей половой войны была предопределена – побеждать наши фривольные 1990-е будет их главная героиня (по совместительству и главная героиня этого номера) Ксения Собчак.

Эта война дает несколько поводов для размышлений. Где проходит граница между заигрыванием и харассментом? Заживем ли мы в мире, где перед знакомством в баре придется подписывать документ о том, что содеянное будет считаться легким флиртом по обоюдному согласию сторон?

Времена меняются слишком быстро. И никто не даст гарантий, что за фотографии, опубликованные в вашем инстаграме в декабре 2017 года, в 2024-м вас не посадят лет на пять – за нанесение психологической травмы всем, кто их просматривал. То же касается оскорбительных комментариев в инстаграме Ксении Анатольевны. За них вы сядете непременно. В том же 2024-м. ≠