Эдуард Лимонов: «Настало время мужчин»

Женщины всегда вели освободительную войну против мужчин. И долгое время им эта война не удавалась, но они продвигались в завоеваниях. Я не стану долго рассказывать про бравых суфражисток, что добивались равных прав с мужчинами, в частности избирательных. Упомяну только, что суфражистки приковывали себя к воротам, бросались под лошадей, устраивали голодовки и однажды взорвали дом премьера Великобритании.

Опустив все это, сразу подойдем к переломному моменту, когда после двух мировых войн женщины сочли мужчин убийцами и негодяями и начали их задвигать. После победы в 1945-м дамы придумали себе бикини и, почти голые, стали покушаться на свободу мужчин воевать. Отталкиваясь от Второй мировой, в которую они тыкали нас, как щенков, мордой — «Вот что вы наделали!», — дамы принялись лепить мир согласно своим принципам. Попутно обнаружив, что равных прав с мужчинами они добились (Эвита Перон в Аргентине и Голда Меир в Израиле начали управлять государствами — куда уж больше!).

Именно тогда появляются империи домов моды во Франции, Италии и Великобритании, женщины одеты все более провокативно и роскошно, а мужчины все невзрачнее и серее — в отличие от природы, где, наоборот, самец яркий, а самка — серенькая. Войны есть, но о них большей частью молчат, а основное место в СМИ постепенно занимают коктейль-пати, гламурные вечеринки и новые модели дамской одежды. Ядовито расцветают в новом климате женообожания целые профессии — фотографы, например, становятся главными гламурными героями. Вспомните «Фотоувеличение» Антониони.

Симона де Бовуар, подруга Сартра, пишет бестселлер «Второй пол», где высказывает все претензии женщин к мужчинам. Таблоиды облизывают женские тела, женские истории отлично продаются. Жаклин Кеннеди обладает влиянием едва ли не большим, чем Джон Кеннеди. С середины 1960-х годов движение суфражисток, ставших к тому времени феминистками, смыкается с идеологией молодежного протеста (хиппи, «дети цветов»), борьбы за права чернокожих, с идеей сексуальной революции, выгодной якобы обоим полам: в традиционном обществе мужчины и без того пользовались сексуальной свободой (бордели-то начали открывать для мужчин, а не для женщин). В сексуальной революции женщины усмотрели возможность достичь своей собственной сексуальной свободы. Расхаживая в бикини, полуголые европейские богини взялись строить мир, удобный для себя.

Наступил ли матриархат? Уточнение: этот термин предполагает владычество женщины-матери. К концу XX века установилось не владычество, но превосходство женщины, ее сексуальности и интересов над мужчиной и его интересами. Сложился мир, в котором мягкие послушные мужички ненавязчиво сопровождают самоуверенных львиц в красивых нарядах. После двух кровопролитных войн мужчинам пришлось сбросить грандиозные мундиры с сияющими пуговицами и погонами. Если в войну государства возглавляли генералы, генералиссимусы и адмиралы, то с 1960-х к власти приходят, скорее, незаметные чиновники.

А дамы ведут себя все наглее. Женские типажи эволюционируют в богохульную Мадонну, которая издевается над Христом. Вспомним, как она висит на крестах и унижает мужчин-статистов в своих сценических спектаклях. Назовем вещи своими именами: женское доминирование в ее шоу таково, что можно говорить о женском фашизме.

Войны продолжаются по-прежнему, но эти войны не угрожают современному европейско-американскому миру правящих женщин. Превосходство женщины сохраняется, и голливудской моделью поведения становятся разводы и отрезание молочных желез — да здравствует анатомия богинь, да здравствуют их опухоли; Боже, храни Королеву и Анжелину Джоли!

Но тут появляется чудище, имя которому халифат. Средневековый ящер с каменными стопами поселился на стыке Сирии и Ирака, но кипящее дыхание его многочисленных голов достигает Европы и Америки. Нужно снова воевать. И вновь понадобился мужчина. Ради воюющего в пустынях зверя-халифата в США и был избран Дональд Трамп, рыжий грубиян-неандерталец. И чувствуя, что кончился их золотой век, американские женщины во главе с разнузданной Мадонной выходят протестовать на улицу. Девочки, вы на полсотни лет устарели. Нет выхода, девочки. Халифат орет над сирийскими пустынями и бьет себя в каменную грудь. Халифат это же he, это он. И противостоять ему вы, девочки, которые she, не годитесь, не можете. Поэтому сейчас будет Трамп. Настало время мужчин. Может быть, они даже снова наденут погоны". ≠