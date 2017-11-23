Любовь и ненависть в новом клипе Ильи Найшуллера и Biting Elbows

У музыкального коллектива Ильи Найшуллера – Biting Elbows, – вышел клип на песню Love song. Ролик снял режиссер Ладо Кватания, до этого работавший с рэпером Оксимироном, и над видео для The Weeknd – с самим Найшуллером.

В съемках клипа приняли участие актеры Тина Далакишвили, Алим Хоконов и Лия Ситдикова.

Трек Love song, по словам самих музыкантов, «задает тон и характер нового Biting Elbows». Он войдет в новый, пока неназванный альбом группы. Также неизвестно, когда пластинка увидит свет – Найшуллер сказал только, что «точно в XXI веке».