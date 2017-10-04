Новым Фредди Крюгером может стать Кевин Бейкон

Не каждый знает Роберта Инглунда в лицо, но едва ли найдется тот, кто не вспомнит самую заметную роль этого актера: его Фреди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов» напугал не одно поколение школьников, став заметным персонажем поп-культуры.

На данный момент снято 10 картин с участием легендарного маньяка, и ходят слухи, что 11-я часть истории не за горами. Но самое интересное, что Инглунд, похоже, не будет принимать участие в съемках. В разговоре с изданием Cinema Blend актер заявил, что новым Крюгером видит Кевина Бейкона, известно по фильмам «Таинственная река» и «Дрожь земли».

«Не знаю, насколько справедливы сплетни, которые я слышал, но был разговор о привлечении Кевина Бейкона, – сказал Инглунд, – думаю, это было бы великолепно. Он один из моих фаворитов в жанре ужасов, и он идеально подходит по формату».

Однако пока официальный заявлений о новой ленте нет.