Илон Маск показал скафандры для астронавтов SpaceX

Илон Маск опубликовал в своем Instagram первое изображение скафандра SpaceX, пообещав больше подробностей в ближайшее время. Костюм для полетов в космос выглядит так, словно его готовили для нового научно-фантастического фильма. Глава SpaceX отметил, что на их изготовление ушло много труда: «Было невероятно сложно соблюсти баланс между эстетичным внешним видом и функциональностью». Маск также добавил, что скафандры уже прошли испытания и готовы к использованию.

First picture of SpaceX spacesuit. More in days to follow. Worth noting that this actually works (not a mockup). Already tested to double vacuum pressure. Was incredibly hard to balance esthetics and function. Easy to do either separately. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Авг 23 2017 в 12:59 PDT

Астронавты проверят новые скафандры в деле уже следующем летом, когда SpaceX отправит капсулы Dragon на Международную космическую станцию, сообщает The Verge. Костюмы смогут защитить своих владельцев в случае разгерметизации космического корабля, однако не предназначены для выхода в открытый космос.