Илон Маск призывает задуматься о восстании роботов до того, как оно произойдет

«Искусственный интеллект – тот редкий случай, когда мы должны оставаться начеку и вовремя регулировать его развитие, вместо того, чтобы реагировать на результат. Потому что к моменту, когда мы решим среагировать, может быть уже слишком поздно», – сказал Маск на конференции U.S. National Governors Association в минувшие выходные. «Искусственный интеллект – это огромный риск для самого существования человеческой цивилизации», – закончил он.

Макс приводил аргументы в пользу того, что искусственный интеллект, способный к обучению, станет опасным до того, как люди это заметят и примут меры. Возможно, это случится нескоро. Но вспомним о глобальном потеплении: где-то оно происходит, считанные специалисты переживают по этому поводу, но пока не происходит глобальных катастроф, никто всерьез этим не озабочен.

Но вернемся к роботам: Маск агитирует за активные действия и предлагает чиновникам изучить искусственный интеллект «насколько это возможно» до того, как станет слишком поздно. The Guardian пишет, что несколько политиков прислушались к Маску, выразили интерес к мерам регулирования и задавали уточняющие вопросы по ходу его выступления. Однако главу Tesla и Space X это не слишком успокоило: «Пока люди не увидят вооруженных роботов, шагающих по улицам, он не подумают о том, как на это реагировать. Потому что такое развитие событий кажется нереальным».