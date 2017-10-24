Эмин Агаларов — о природе роскоши

«Крокус Сити Молл» совместно с Esquire представляют специальный проект «Природа роскоши». В первом выпуске тематического проекта, посвященного 15-летию «Крокус Сити Молла». Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов делится размышлениями о самом понятии роскоши, отношении к деньгам, семейным принципам и ценности времени. Проект состоит из небольших содержательных интервью, в которых знакомые всем герои рассуждают о природе, близкой их самоидентификации.
Эмин, что для вас настоящая роскошь?
Чувство полного комфорта. И когда ничего не болит — ни у тебя, ни у близких.
Так было всегда?
Нет, конечно! Раньше мне казалось, что роскошь — это, скажем, крутая машина. Сейчас меня этим не удивишь.
«Крокус Сити Молл» совместно с Esquire представляют специальный проект «Природа роскоши». В первом выпуске тематического проекта, посвященного 15-летию «Крокус Сити Молла», первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов делится размышлениями о самом понятии роскоши, отношении к деньгам, семейным принципам и ценности времени. Проект состоит из небольших содержательных интервью, в которых знакомые всем герои рассуждают о природе, близкой их самоидентификации.
Что для вас главная мотивация в работе? Деньги?
Деньги — это мера исчисления: по финансовым показателям ты судишь, насколько успешен (или неуспешен) твой проект. Но делается все точно не ради них.
А время — это роскошь?
Да, это не главная, но важная составляющая роскоши.
Балуете своих детей?
Стараюсь не баловать, правда, пока не получается (смеется). Но я совершенно точно не прививаю им глупого отношения к дорогой мебели, машинам, домам.
У вас в семье был культ роскоши?
Совершенно нет! Мы семья советского времени: тогда ведь пределом мечтаний была банка «Нутеллы»!
Отец давал вам какие-нибудь советы?
Никогда! Главное напутствие — его пример: наблюдая за ним, всегда хотелось соответствовать. Мне 37, а отец для меня до сих пор фигура недосягаемого ума, мудрости, таланта. Очень хочется быть на него похожим!
Партнерский материал. При поддержке Crocus City Mall.