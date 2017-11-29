Эминем выпустит новый альбом до конца года

Девятая студийная пластинка Эминема Revival выйдет 15 декабря. Рэпер анонсировал релиз в своем Twitter, опубликовав видео, напоминающее рекламный ролик реально существующего в США медицинского препарата Revival.
#REVIVAL DEC. 15 pic.twitter.com/1XnMMNi9bv— Marshall Mathers (@Eminem) November 29, 2017
Последний альбом рэпера вышел The Marshall Mathers LP 2 вышел в 2013 году.
В начале ноября Эминем выпустил новую песню, записанную совместно с Бейонсе. В Walk on Water он поет о том, как сложно жить с необходимостью прыгать выше собственной головы и страхом разочаровать фанатов.