Объявлены лауреты 69-й церемонии вручения премий «Эмми»

Как сообщает Reuters, «Эмми» в главной номинации присуждена сериалу «Рассказ служанки». Актриса Элизабет Мосс, исполнившая главную роль в шоу, получила приз в номинации «Лучшая актриса драматического сериала».

Сериал «Вице-президент» назвали лучшим комедийным сериалом. Награду в номинации «лучшая актриса» в жанре получила Джулия Луис-Дрейфус.

Актер Стерлинг Браун стал «лучшим актером в драматическом сериале» (за роль в шоу «Это мы»), а лучшим комедийным – Дональд Кловер («Атланта»).

Лучшим мини-сериалом назвали «Большую маленькую ложь». Сыгравшая в нем одну из ролей Николь Кидман стала «лучшей актрисой в мини-сериале». «Лучшего актера» в жанре присудили Ризу Ахмеду за работу в «Однажды ночью».

Наконец, «Лучшим актером второго плана в комедийном сериале» стал Алек Болдуин – ему дали награду за пародию на президента США Дональда Трампа в шоу «Субботним вечером в прямом эфире». За пародию на Хилари Клинтон в этом же шоу лучшей актрисой жанра назвали Кейт Миккиннон.

Примечательно, что сериалы «Мир дикого запада», «Фарго» и «Очень странные дела», номинированные на наибольшее количество наград, остались без внимания.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «ЭММИ-2017»:

– Лучший драматический сериал — «Рассказ служанки»

– Лучший комедийный сериал — «Вице-президент»

– Лучший мини-сериал — «Большая маленькая ложь»

– Лучший телефильм — «Черное зеркало: Сан Джуниперо»

– Лучший актёр в комедийном сериале — Дональд Гловер («Атланта»)

– Лучший актёр второго плана в комедийном сериале — Алек Болдуин («Субботним вечером в прямом эфире»)

– Лучшая актриса в комедийном сериале — Джулия Луи-Дрейфус («Вице-президент»)

– Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Кейт МакКиннон («Субботний вечер в прямом эфире»)

– Лучшая актриса в мини-сериале — Николь Кидман («Большая маленькая ложь»)

– Лучшая актриса второго плана в мини-сериале — Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)

– Лучший актёр в мини-сериале — Риз Ахмед («Однажды ночью»)

– Лучший актёр второго плана в мини-сериале — Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»)

– Лучший актёр в драматическом сериале — Стерлинг К. Браун («Это мы»)

– Лучшая актриса в драматическом сериале — Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)

– Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Энн Дауд («Рассказ служанки»)

– Лучший актёр второго плана в драматическом сериале — Джон Литгоу («Корона»)

– Лучший режиссёр комедийного сериала — Дональд Гловер («Атланта»)

– Лучший режиссёр драматического сериала — Рид Морано («Рассказ служанки»)

– Лучший режиссёр мини-сериала — Жан-Марк Валле («Большая маленькая ложь»)