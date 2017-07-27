Американская полиция задержала преступника, сбежавшего из тюрьмы 32 года назад

Стивен Дишман сбежал из тюрьмы в Бентоне, Арканзас, США, в 1984 году, и более 32 лет ему удавалось скрываться от властей. Однако на выходных сотрудники полиции задержали его в своем доме в тихом районе Спрингдейла в том же штате.
До конца неизвестно, где мужчина провел последние три десятка лет. Представитель полиции сообщил The New York Times, что задержать Дишмана удалось благодаря свидетельству очевидца. Примечательно, что информатор полиции знал о нахождении беглеца как минимум последние 25 лет, однако сообщить о нем решил только сейчас.
Представитель полиции не раскрыл личность информатора, а также не сообщил, в каких отношениях он (или она) состоит с Дишманом. «Мы проводим расследование», – цитирует полицейского NYT.
Стивен Дишман был осужден за ограбление на семь лет тюрьмы, из которых отбыл едва ли полгода. Теперь ему придется досидеть свой срок до конца, а кроме того, суд может назначить ему дополнительное наказание за побег. Сейчас Стивену Дишману 60 лет.
Соседи характеризовали его как «исключительно милого» и «прекрасного соседа».