Как прошел литературный завтрак Esquire

Литературные завтраки Esquire в «Кофемании» уже стали традицией: третий год утро наших читателей начинается не только с кофе (или чая – кому что по вкусу). Трумен Капоте, Владимир Сорокин, Джонатан Лителл, Евгений Водолазкин, Паоло Соррентино – с их новыми произведениями можно ознакомиться в любом заведении сети.

Чтобы отметить выход литературного номера, Esquire совместно с Картой Развлечений Visa банка «Открытие» 25-го июля собрал партнеров и рекламодателей на завтрак в ресторане «Гранд Кофемания».

Главный редактор журнала Сергей Минаев зачитал эссе «Разрешение на отцовство» Фредерика Бегбедера, его заместитель Сергей Яковлев познакомил гостей с рассказом Паоло Соррентино «Ливио Каза», а специальный приглашенный гость, молодая актриса театра и кино Стася Милославская прочитала рассказ Чака Паланика «Литературный призрак».

За настроение гостей отвечал премиальный бренд Taittinger.

Главный редактор Esquire Сергей Минаев

Ксения Агаджанова (Visa),Cергей Минаев, Алина Баширова (Банк Открытие)

Александра Клименко (Omega) и Алла Хечумова (Esquire)

Наталья Недосекина (Roger Dubuis) и Анастасия Колотухина (IWC)

Анжелика Шиш и Наталья Калошина (BNS Group)

Анна Чуенко (Кашемир и Шелк)

Викория Белвортси (Esquire) и Ирина Елизарова (LPI)

Екатерина Крылова (Esquire) и Марьяна Платонова (Lilu)

Елена Ложкина и Виктория Сапего (Tom Tailor)

Мария Комарова, Сергей Минаев, Татьяна Абрамова, Сергей Яковлев

Наталья Веснина

Ольга Огуз (Longines)

Екатерина Крылова и Сергей Минаев

Ольга Юдкис (Bosco)

Света Константинова (Gucci), Мага Умхаев (TSUM Department Store Moscow), Алла Алексеевская (Esquire), Ольга Ряженова (Louis Vuitton)

Сергей Крылов (No One)

Сергей Минаев, Дмитрий Ляховой (Longines)

Юлия Новожилова (Pernod Ricard)

Александр Дорский (MBG Wine)

Стася Милославская