Творческий вечер Esquire в «Гоголь-центре»

10 марта Esquire собрал друзей и партнеров на творческий вечер в театре «Гоголь-центр».

В своем приветственном слове главный редактор журнала Сергей Минаев поблагодарил партнеров мероприятия, бренды Beluga и IQOS, инновационную систему нагревания табака, разработанную в Швейцарии, и представил мартовский номер, посвященный театрам России. На обложке нового выпуска – художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, среди героев – актеры театра.

Вечер начался с выступления артистов «Гоголь-центра» Игоря Бычкова, Ирины Выборновой и Одина Байрона, которые инсценировали рассказ Чака Паланика «Секретность», опубликованный в мартовском номере Esquire.

Актеры Евгений Сангаджиев и Илья Ромашко поставили специальный номер, на создание которого их вдохновил бренд IQOS. Являясь уникальной инновационной технологией, IQOS меняет все и создает новое будущее, вдохновляя и изменяя жизнь вокруг. Актеры прочитали один из самых известных текстов о киборгах в Интернете – диалог Терри Биссона «Они сделаны из мяса», который прозвучал под звуковые импрессии российского битбоксера Вахтанга Каландадзе. За постановку творческой части отвечал Илья Ромашко.

Певица Манижа, фаворит российского iTunes и музыкальное открытие года, исполнила несколько песен из своего первого сольного альбома Manuscript.

В завершение вечера Сергей Минаев рассказал об апрельском номере Esquire, который будет посвящен космосу.

На творческий вечер пришли Кирилл Серебренников, Александр Арутюнов, Антон Севидов, Таш Саркисян, Кирилл Рихтер, Ирина Чайковская, Мага Умхаев, Алиса Кретова и другие.