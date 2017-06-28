Как прошла летняя вечеринка Esquire

Атмосферу летней вечеринки Esquire Summer Cocktail, которая прошла 27 июня в ресторане DIDI, могла омрачить только погода. Но с ней повезло: это был один из редких солнечных дней, которые пока что можно пересчитать по пальцам. Наши друзья, партнеры и приглашенные гости приятно провели время на летней веранде ресторана в центре Москвы, утоляя жажду новым летним коктейлем Grey Goose Le Grand Fizz от бренда Grey Goose под диджей-сет Леонида Липелиса.

Их приветствовал главный редактор Esquire Сергей Минаев. Он рассказал о новом июльском номере, целиком посвященном Санкт-Петербургу. На обложке журнала — лидер группировки «Леннинград» Сергей Шнуров.

Вечер завершился выступлением певицы, участницы шоу «Голос» Шуры Кузнецовой совместно с петербургской поэтессой Мариной Кацубой.