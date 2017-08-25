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Как прошла совместная вечеринка Esquire & Ulysse Nardin

Поводов собраться 24 августа в ресторане 23 Tolstoy было несколько: во-первых, в России появилась новая модель часов Marine Torpilleur от Ulysse Nardin, во-вторых, в печать ушел свежий музыкальный номер Esquire и, наконец, состоялось официальное открытие гастрономического проекта 23 Tolstoy.

Вечер в компании лучших людей столицы начался с выступления главного редактора Esquire Сергея Минаева. Он представил новый номер с Дейвом Гааном на обложке, а также поблагодарил гостей и партнеров мероприятия. Затем слово взяли представители бренда Ulysse Nardin Матье Аверлан и Максим Андрианов – они рассказали о новой модели часов из коллекции Marine Chronometer, которые идеально подойдут тем, кто считает себя капитаном собственной судьбы и любит открывать новое каждый день.

Одними презентациями дело не ограничилось: гостей вечера угощали блюдами из специального меню от шеф-повара ресторана Василия Аданькина и напитками от компании MGB Wine – и все это под музыку пианиста и композитора Кирилла Рихтера и DJ-сет Николы Мельникова.

Свой вечер в 23 Tolstoy провели Илья Бачурин, Дмитрий Чеботарев, Егор Корешков, Тимур Родригез, Сергей Калюжный, Артем Королев, Александр Рогов, спортсмены Анна Сидорова и Дмитрий Соловьев и другие.

Сергей Минаев, главный редактор Esquire
Матье Аверлан, международный директор по продажам Ulysse Nardin
Максим Андрианов, глава российского представительства Ulysse Nardin
Максим Андрианов, Виктория Минакова и Матье Аверлан (UlysseNardin)
Кирилл Рихтер
Дмитрий Дудинский (D2 Marketing Solutions)
Александр Рогов
Анна Сидорова (чемпионка Европы по керлингу), Лена Шестакова (Esquire), Юлия Шарапова (Матч ТВ) и Дмитрий Соловьев (олимпийский чемпион по фигурному катанию).
Екатерина Крылова (Esquire) и Валерия Чекалкина
Александра Федорова
Тони Хайдаров (23 Tolstoy)
Татьяна Абрамова
Сергей Минаев
Никола Мельников
Егор Корешков
Тимур Родригез
Дмитрий Чеботарев с супругой и Александра Третьякова (Sila Sveta)
Анна Гвасалия (Vladey)
Александр Тихонов (ММОМА) и Екатерина Тихонова (SPLASH Agency)
ФотографииНикита Бережной, Виктор Бойко
editor-zhanel
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