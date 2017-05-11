Гид по Esquire Weekend

20 мая, в субботу, по адресу Большой Ордынский переулок, дом 4, пройдет Esquire Weekend. Мероприятие состоится в лофтовом пространстве (которое, к слову, сразу после вечеринки снесут), поделенном на интерактивные зоны, а также на открытом воздухе. Каждая зона будет соответствовать рубрикам журнала. Рассказываем, чем заняться на Esquire Weekend.

СЛУШАТЬ

Зона «Чтение» будет отдана современным российским писателям – они будут зачитывать отрывки из собственных новых произведений, обсуждать любимые книги и рассуждать о том, куда направляется литература. Участники: Саша Филипенко («Бывший сын», «Травля», «Замыслы»), Дмитрий Глуховский («Метро 2033», «Текст») и Александр Цыпкин («Женщины непреклонного возраста»).

А в зоне «Музыка» дадут совместный фортепианный концерт пианист-вундеркинд Кирилл Рихтер и диджей, фронтмен группы Tesla Boy Антон Севидов.

ГОВОРИТЬ

В зоне «Диалоги» развернутся дискуссии выдающихся современников с аудиторией. Говорить будут о важном: культурная эволюция, кино, технологии, блоги, музыка, честные разговоры о настоящем и будущем креативной индустрии. Среди участников – Сергей Капков, Федор Бондарчук, Кирилл Серебренников и другие.

Кроме того, в зоне «Интервью» можно будет ответить на вопросы Сергея Минаева – главный редактор журнала Esquire проведет краткое интервью с любым желающим. Медиаперфоманс «В присутствии Минаева» будет фиксироваться на видео. Чтобы поучаствовать в перфомансе, следует сообщить об этом заранее – ссылка на предварительную запись в скором времени появится на странице мероприятия Esquire Weekend в Facebook.

СМОТРЕТЬ

В зоне «Правила жизни Live» молодые и заметные театральные артисты будут зачитывать цитаты всех «звезд» канонической рубрики Esquire, включая Ларса фон Триера, Бориса Гребенщикова, Канье Уэста, Мэрил Стрип и других. Представление развернется в формате мультимедийной инсталляции, руководить которой будет режиссер Талгат Баталов (номинант на «Золотую маску»).

А в зоне «Шедевр» покажут робота Electropollok, который рисует на подвижном холсте в так музыки. Машину собрал Дмитрий Морозов (::vtol::) как дань уважения творчеству Джексона Поллока. Робот управляется музыкой: в зависимости от частоты и амплитуды звуков меняет интенсивность подачи чернил и скорость, с которой движется холст, тем самым выводя на бумаге произведения в стиле абстрактного импрессионизма.

ЕСТЬ

В зоне «Голод» шеф-повара, рестораторы и сомелье говорят, показывают и объясняют, что есть в современном ресторане: пастрами, севиче, чак-ролл, пейринг, лобстеры и крымское виноделие. Что важно – многое можно будет попробовать. Участниками зоны станут герои рубрики «Голод» и друзья журнала Esquire: Владимир Мухин (White Rabbit Family), Тимур Абузаров (Cevicheria), Влада Лесниченко (винный консультант AQ Kitchen, ADRI), Максим Ливси (Ferma Burger и Brisket BBQ) и Илья Ниценко («Праймбиф»).

Кроме того, во дворе Esquire Weekend развернется фудмаркет – уличная зона с едой от московских ресторанов и баров: гастробистро «Техникум», Bao+Bar, «Северяне», Huggis Pub & Kitchen и других.

ТАНЦЕВАТЬ

Возвращаемся в зону «Музыка» – после Севидова и Рихтера на сцену поднимется Иван Дорн, чтобы отыграть сложный диджей-сэт, совмещенный с вокальными партиями. И не только он: за обновлением списка участников следите на странице мероприятия в Facebook.

ПОБРИТЬСЯ И НАРЯДИТЬСЯ

В зоне «Гардероб» каждый из партнеров журнала создаст интерактивную комнату, где можно будет и подравнять бороду, и примерить новые модели часов, и послушать новые ароматы, и сконструировать объект искусства из предметов одежды и обуви.

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