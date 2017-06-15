Как прошел Esquire Weekend: видео

В конце мая Esquire впервые вышел за пределы печатных страниц и стал еще ближе к читателям. На нашем первом фестивале Esquire Weekend мы попытались оживить для вас самые интересные страницы журнала — с правилами жизни, шедеврами искусства и гастрономии, диалогами с интересными людьми — и искренне надеемся, что в тот день вы узнали чуть больше о том, как устроен Esquire, чем он живет и во что верит (а мы, как известно, выступаем за все хорошее и против всего плохого).

Сергей Капков, Кирилл Серебренников, Николай Усков и Сергей Евдокимов рассказали о том, что происходит вокруг нас «здесь и сейчас». Актеры «Гоголь-центра» озвучили «правила жизни», притворяясь то Кристофером Уокеном, то Илоном Маском, а писатели Саша Филипенко, Дмитрий Глуховский и Александр Цыпкин дали оценку будущему литературы. Владимир Мухин, Тимур Абузяров и другие шефы и эксперты попытались утолить голод: они учили готовить и выбирать вино. Антон Севидов и Кирилл Рихтер сыграли в классики на рояле, а Иван Дорн пошел от обратного и включил диджей-сет.

Тех, кому не удалось побывать на фестивале, мы призываем смотреть видео и готовиться к следующему Esquire Weekend. А тех, кто был, — вспомнить, как это было.