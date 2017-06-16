Диалоги и чтения на Esquire Weekend: видео

Esquire Weekend уже прошел, а диалоги остались: смотрите видеоверсии разговоров о насущном на первом фестивале журнала Esquire.

1. Кирилл Серебренников

Руководитель «Гоголь-центра» рассказал о «травмах и слезах», которые сопровождают творческий процесс любого художника, и о том, хотелось бы ему занять кресло министра культуры России.

Читать: очерк о Кирилле Серебренникове из мартовского номера Esquire (cover story).

2. Сергей Капков

Сергей Капков вспоминает свою работу на посту министра культуры Москвы, оценивает состояние Парка Горького, а также рассуждает о растущем поколении хипстеров и столичном благоустройстве «асфальта и кирпича».

Читать: диалог главного редактора Esquire Сергея Минаева с Сергеем Капковым из майского номера.

3. Николай Усков

«Как историк, я люблю сидеть в партере в удобном кресле и наблюдать, как другие страдают на сцене. Мне это больше нравится», — так Усков ответил на вопрос, почему он, зная о бизнесе все, не хочет попробовать себя на этом поприще. Кроме того, главный редактор Forbes рассказал о своей миссии в журнале, о тщеславии и признании.

4. Сергей Евдокимов

«У нас на всю страну одна Земфира, одна Пугачева, один Кремль, один режиссер. И каждая единица находится на вершине своей пирамиды», — генеральный продюсер Нового канала Украины о проблемах политики, литературы, кино и телевидения.

Читать колонки Евдокимова на Esquire: «Трампацанки», «Бардак обмана», «Открытое письмо Владимиру Владимировичу».

5. Александр Цыпкин

Писатель, который «хочет быть номер 1 во всем», призывает гостей Esquire Weekend смириться с собственными пороками и жить счастливо.

Читать рассказы Александра Цыпкина: «Этюд спортивно-бордельный», «Окно».

6. Дмитрий Глуховский

У писателя, известного в первую очередь своими фантастическими книгами, в этом году вышел первый реалистический роман под названием «Текст». На сцене Esquire Weekend Глуховский рассуждает о том, каково быть заложником своего амплуа.

Читать на Esquire: главу из нового романа Глуховского «Текст».

Слушать на Esquire: рассказ Глуховского «Танго» в озвучке актера Сергея Чонишвили.

7. Саша Филипенко

Молодой писатель Саша Филипенко — один из 12 «апостолов» февральского номера Esquire. Раньше писал «самые несмешные шутки Саше Цекало» в программе «Прожекторперисхилтон», а в этом году выпустил уже свой четвертый по счету роман «Красный крест».

Читать на Esquire: главу из романа «Красный крест».