Кого мы потеряли в 2016 году – Петер Эстерхази

«Поиск правды всегда приключение, более волнующе, чем у Казановы, более возвышенное, чем у Парсифаля, даже лучше, чем у многолетней советской любви — «Тимура и его команды», — писал Петер Эстерхази, самый мудрый, веселый и знаменитый венгерский писатель. Этим замечательным делом он занимался всю жизнь, иногда даже не догадываясь, какие открытия ему предстоит в ней совершить.

Петер Эстерхази родился в 1950 году, в Будапеште, в самой известной аристократической семье Венгрии, равнородной европейским монархам и давшей имя знаменитому миндально-шоколадному торту. Внук графа Морица Эстерхази, служившего в 1917 году премьер-министром, родился во времена, когда Венгрия уже находилась в зоне советской оккупации. В 1952-м его семью вынудили покинуть столицу и уехать в деревню. Будущий писатель учился в религиозной гимназии, изучал математику, работал программистом, а в 26 лет написал дебютный роман «Фанчико и Пинта», рассказывающий о деревенской жизни аристократического рода голосами двух мальчиков (которых, как уверял Эстерхази, он выдумал в возрасте двух лет), и решил, что больше ничем, кроме писательства, заниматься не станет. Так и получилось.

В 1979 году у Эстерхази вышел «Производственный роман», ловко высмеивавший и выворачивающий наизнанку одноименный жанр советской литературы, новояз и бессмысленность коммунистической эпохи. В 1984-м — «Малая венгерская порнография», еще один постмодернистский и одновременно антикоммунистический аттракцион, история о «проституции языка». «Все это писалось в 1982–83 годах, в эпоху перезревшего кадаровского социализма, в обстоятельствах мелочных, венгерских, порнографических, где под порнографией следует понимать ложь — ложь тела, ложь души, нашу ложь», — объяснял автор в предисловии к английскому изданию.

В восьмидесятых же к Петеру Эстерхази приходит мировая слава. Его романы сравнивают с творчеством Франсуа Рабле и Лоренса Стерна, один из самых горячих его поклонников — Джон Апдайк. Кроме писательства, Эстерхази активно строчит колонки в газеты, пытаясь подбодрить венгров в эпоху перемен, публикует научные работы, пишет сценарии и киноадаптации собственных текстов.

В 2000-м у Эстерхази вышел один из самых известных романов — «Небесная гармония» (Harmonia caelestis), который должен был и фактически стал его opus magnum, несмотря на то что следом писателю пришлось выпускать сиквел, объясняющий его собственные заблуждения. «Небесная гармония» — семейная сага, в которой становление рода Эстерхази во времена Австро-Венгрии и его крах при коммунистах соседствует с анекдотами, небылицами, прибаутками и невесть кому принадлежащими цитатами. Книга начинается словами: «Чертовски трудно врать, когда не знаешь правды», и автор этой фразы еще не знает, как он чертовски прав. Центральный образ первой части романа — отец как собирательный образ; главный герой второй, собственно, исторической части, отец Петера — граф Матяш Эстерхази, объект сыновьей гордости и любви, человек, которому удалось сохранить человеческое достоинство и выжить под гнетом тоталитаризма. Во всяком случае, так думал сам Петер.

Собирая информацию об истории семьи, Петер Эстерхази много общался с тетушками и обращался к семейным архивам. Работа над книгой длилась около десяти лет и была уже закончена, когда писатель пошел в открывшийся архив органов госбезопасности, чтобы посмотреть, какие доносы писали на него. Но вместо этого директор архива принес посетителю толстую папку, полную доносов, написанных рукой его отца. К тому моменту родитель уже два года как умер. «Я не мог поверить, что это правда, — признавался Петер, — у меня не было ни одного воспоминания, которое могло бы подтвердить что-то подобное».

Как выяснилось, Матяш Эстерхази вынужден был согласиться на роль информанта спецслужб в 1956 году и поначалу честно выполнял свои обязанности. Позже в отчетах его кураторов стали появляться заметки вроде «агент ищет любую возможность, чтобы не сообщать компрометирующие факты». В этом плену бывший граф провел больше двадцати лет. Однако, несмотря на двойную жизнь, старший Эстерхази был хорошим отцом и, оправившись от шока, сыну-писателю удалось оправдать его в своих глазах.

Переживая внезапное открытие, Эстерхази написал еще один роман — «Исправленное издание. Приложение к роману Harmonia caelestis», который вышел двумя годами позже. Работая над «Исправленным изданием», Петер вел дневник, куда вносил выдержки из тематической литературы и конспектов досье, которые могли послужить комментариями к «Небесной гармонии», оказавшейся обманом. Позже он утверждал, что забыл эту историю, оставив в памяти только тот образ отца, который сложился у него с детства, и те ценности, которые отец ему прививал, несмотря на то что сам предавал их ежедневно.

За свою жизнь Эстерхази издал почти 30 произведений, которые переводились на 20 языков, не считая эссе и научных работ. Эрудит и остроумец, он стал не только главным венгерским писателем в самой Венгрии и за ее пределами, но и одним из главных постмодернистов века. В 2004 году Эстерхази получил престижную Премию мира немецких книготорговцев, после которой писателям обычно прочат Нобелевскую премию. Он не стал исключением и долго ходил в неофициальных номинантах, хотя признания шведских академиков так и не дождался.

В 2015 году писатель объявил, что у него рак поджелудочной железы. И, привыкнув превращать свою жизнь и историю в текст, стал вести дневник болезни. «Дневник поджелудочной железы» вышел в начале лета этого года, и автор даже успел представить его на книжной неделе в Будапеште. А 14 июля 2016-го «онтологический оптимист» и герой собственной литературы, жонглер словами и правдоискатель, Петер Эстерхази скончался, завершив свое приключение.