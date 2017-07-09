Похоже, можно начинать ненавидеть Эурона Грейджоя из «Игры престолов» уже сейчас

Чтобы аудитория поверила в персонажа, первым в него должен поверить актер. Именно поэтому, плохо это или хорошо, актеры часто глубоко погружаются в роль. Говорят, когда ты не можешь отделить артиста от его персонажа, тогда актерская игра становится убедительной. Именно этим сейчас занят Пилу Асбек, чей персонаж – Эурон Грейджой – возможно, станет главным злодеем нового сезона «Игры престолов».
«Он просто, б…дь, наслаждается собой», – рассказал Асбек в интервью Entertainment Weekly, говоря о своем персонаже, – «Он очарователен. Он относится к себе серьезно, но не слишком».
Заявление вполне нормальное, хоть и слегка самодовольное. Издание отмечает, что на съемках новых эпизодов актер частенько разваливался в кресле, одетый в обтягивающую футболку для кроссфита, подчеркивающую, как именно Грейджой-старший собирается завоевать Железный трон. «Эурон ставит вопрос так: с кем у меня больше шансов? С матерью драконов? Нет. С Серсеей? Скорее всего. Дэйнерис пытается быть хорошей, достойной и честной. Серсея продала свою душу много лет назад», – говорит Асбек в том же интервью, – «Может, поэтому Эурону нравится думать о ней».
Один из исполнительных продюсеров сериала, Брайан Когман, описывает Эурона Грейджоя, как «парня, который убьет вас и украдет вашу подругу».
Да, этот Эурон – очень неприятный тип.
Оригинал текста опубликован в американском Esquire