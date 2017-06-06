В «Манеже» стартует международный фестиваль изобразительных искусств «Традиции и современность»

Фестиваль пройдет на площадке «Манежа» с 7 по 11 июня, а затем отправится в Китай и Португалию. В выставочном зале в Москве можно будет увидеть работы более 300 художников, скульпторов, графиков и мастеров прикладного искусства из Аргентины, Великобритании, Испании, Греции, США, Японии и других стран.
Один из специальных проектов фестиваля — выставка Михаила Шемякина, на которой будут представлены его живописные произведения, а также работы для театров и предметы ювелирного искусства. Также художник представит свой новый инновационный проект «Воображаемый музей» — это коллекция образов и символов в искусстве, разных времен и разных народов, которую автор собирал в течение 50 лет своих искусствоведческих исследований.
Ценители русского классического искусства смогут рассмотреть натюрморты художников из галереи Мамонтовых, среди которых Александр Куприн, Петр Кончаловский, Павел Кузнецов, Сергей Судейкин и другие.
Большой интерес на фестивале привлекает скрипка работы известного мастера из Италии Андрея Шюдтц, который успешно воссоздает в своих инструментах забытые секреты знаменитых мастеров прошлых столетий: Страдивари, Амати, Гварнери. Звучание копии модели Антонио Страдивари 1679 года Hellier можно будет услышать на открытии фестиваля 7 июня.
За день до закрытия фестиваля, 10 июня, в ММДМ состоится вручение международной премии в области искусства «ВЕРА», которую получат лучшие работы.