5 выставок, которые мы хотели бы увидеть в России

Джеймс Таррелл, музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк

Когда: Лето-осень 2013 г.

Ретроспектива американского художника Джеймса Таррелла в музее Гуггенхайма – одна из тех выставок, ради которых можно было запланировать трансатлантическое путешествие. Московский зритель знаком с пионером светового искусства Таррелом по выставке в «Гараже» - еще тех времен, когда музей располагался, собственно, в гараже – Бахметьевском. Но выставка в Гуггенхайм была намного более масштабной и действительно поражала воображение посетителей. Знаменитая ротонда музея, спроектированная архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом, превратилась в одну гигантскую световую инсталляцию. Естественный свет смешивался с искусственным, создавая непередаваемый эффект. В залах музея располагались работы Таррелла разных лет, представляя посетителю возможность наиболее полно оценить путь в искусстве этого художника.

Изобретая импрессионизм, Национальная Галерея, Лондон

Когда: Весна 2015

Выставка «Изобретая импрессионизм» в Национальной Галерее рассказала историю становления одного из самых влиятельных направлений в искусстве ХХ века. «Крестным отцом» импрессионизма называют галериста Поля Дюран-Рюэля, человека, о котором Моне потом скажет: «Без него мы бы просто не выжили». Дюран-Рюэль дважды оказывался на грани банкротства, но в итоге построил успешную империю с офисами в Лондоне и Нью-Йорке. История бизнеса Дюран-Рюэля отражена в картинах, которые он покупал у тогда еще не очень известных Моне, Ренуара, Дега, Мане, Писсаро. Всего на выставке было представлено 85 картин и все они, кроме одной, прошли через галереи бизнесмена, включая несколько картин Ренуара из серии «Танцы» и Моне из серии «Тополя».

Пикассомания, Гран Пале, Париж

Когда: Осень 2015 г.

В центре этой необычной выставки в Гран Пале в Париже – влияние Пикассо на современное искусство. Выставка была организована как хронологически, так и стилистически. Работы Пикассо, собранные из коллекций парижских музеев и его семьи были расположены так, как они стояли в студиях самого художника или на выставках, которые он курировал лично. Рядом со знаменитыми работами Пикассо, определившими тот или иной период в его творчестве, были выставлены и шедевры других художников, в той или иной степени заимствовавших у великого мастера. Так, в Гран Пале можно было увидеть работы Дэвида Хокни, Роя Лихтенштейна, Джаспера Джонса и Мартина Киппенбергера. Работы этих художников представляют самые разнообразные техники: видео, живопись, скульптура, графика, фотография и инсталляция.

Мунк и Ван Гог, Музей Ван Гога, Амстердам

Когда: Осень 2015 г.

На этой уникальной выставке в Амстердаме внимание было сосредоточено на параллелях между работами двух столпов современного искусства – Мунка и Ван Гога. Их видение жизни и искусства очень схожи, несмотря на то, что художники никогда не встречались. Их работы отличает яркость, напряжение, экспрессия и радикализм. Именно поэтому этих двух художников часто упоминают вместе. И Мунк, и Ван Гог модернизировали искусство и разработали свой, очень личный визуальный язык для передачи реальных человеческих эмоций. Среди боле чем 100 работ, представленных на выставке, есть шедевры мирового уровня, редко покидающие стены своих музеев. Это «Крик» и «Мадонна» Мунка,«Звездная ночь» и «Крестьянин» Ван Гога.

«Иконы современного искусства. Коллекция Щукина», Фонд Луи Виттона в Париже

Когда: Осень-зима 2016 г.

Выставка коллекции Щукина в Фонде Луи Виттона в Париже побила рекорды по посещаемости за все время, что этот показатель отслеживается музеями: ее посетили один миллион 250 тысяч человек. Сергей Щукин был русским предпринимателем и коллекционером искусства. Он начал собирать французских импрессионистов одним из первых и в результате стал обладателем наиболее полной коллекции этого периода. Некоторые художники писали картины специально для него. В Москве После Октябрьской революции коллекция была национализирована и распределена между Эрмитажем и ГМИИ им. А.С. Пушкина. На выставке в Париже коллекция воссоединилась впервые за 100 лет, было показано 130 работ, включая Моне и Гогена, Ван Гога и Сезанна, Матисса, Пикассо и других знаменитых художников.