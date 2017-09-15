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Теракт в лондонском метро: все, что известно на данный момент


Hannah McKay / Reuters

Приблизительно в 8:20 утра (10:20 по московскому времени) в последнем вагоне поезда метро, находящегося на станции Parsons Green сдетонировало взрывное устройство, спровоцировав пожар.

Пострадали 22 человека. Как сообщает The Guardian, пассажиров госпитализировали с ожогами, ни у кого из них нет травм, опасных на жизни. Со ссылкой на очевидца издание сообщает, что взрывное устройство находилось в белом пластиковом ведре, как те, что используются для хранения краски.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, «Скорой помощи» и антитеррористического подразделения. Вскоре Скотленд-Ярд объявил произошедшее терактом. «Станция закрыта, мы советуем гражданам избегать нахождения в этом районе», – говорится в официальном обращении лондонской полиции.


Hannah McKay / Reuters

ВВС со ссылкой на очевидцев пишет, что после взрыва в вагоне началась паника. Изданию удалось поговорить с женщиной, находившейся в другом конце вагона: она рассказала, что мимо нее пробегали люди с обожженными лицами. Корреспондент ВВС Риз Латиф сообщила: «Началась паника, когда люди поспешили покинуть поезд, услышав шум, похожий на взрыв. Люди получили порезы и царапины, пытаясь убежать с места происшествия. Было много паники».

«Я видел плачущих женщин, многие кричали, на лестнице, ведущий на улицу, тоже была давка», – рассказал очевидец происшествия Ричард Айлмер-Холл.

На произошедшее отреагировали политики. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала в своем Twitter: «Мои мысли сейчас с теми, кто пострадал на Parsons Green». Касательно происшествия также высказался президент США Дональд Трамп: «Еще одно нападение в Лондоне, совершенное террористом-неудачником. Это больные люди, которые Скотленд-Ярд держал в поле зрения. Нужно действовать активнее!».

Неизвестно, кто организовал теракт. Ни одна террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв, также никто из очевидцев не может сообщить, откуда в вагоне взялось злополучное ведро.

s.zuev
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