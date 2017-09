Теракт в лондонском метро: все, что известно на данный момент

Приблизительно в 8:20 утра (10:20 по московскому времени) в последнем вагоне поезда метро, находящегося на станции Parsons Green сдетонировало взрывное устройство, спровоцировав пожар.

Пострадали 22 человека. Как сообщает The Guardian, пассажиров госпитализировали с ожогами, ни у кого из них нет травм, опасных на жизни. Со ссылкой на очевидца издание сообщает, что взрывное устройство находилось в белом пластиковом ведре, как те, что используются для хранения краски.

Wires can clearly be seen in this shot of what can be described as an improvised explosive device. Most certainly was intentional. #London pic.twitter.com/DWmgCS6F0k