Теракт в лондонском метро: все, что известно на данный момент

Приблизительно в 8:20 утра (10:20 по московскому времени) в последнем вагоне поезда метро, находящегося на станции Parsons Green сдетонировало взрывное устройство, спровоцировав пожар.

Пострадали 22 человека. Как сообщает The Guardian, пассажиров госпитализировали с ожогами, ни у кого из них нет травм, опасных на жизни. Со ссылкой на очевидца издание сообщает, что взрывное устройство находилось в белом пластиковом ведре, как те, что используются для хранения краски.

Wires can clearly be seen in this shot of what can be described as an improvised explosive device. Most certainly was intentional. #London pic.twitter.com/DWmgCS6F0k — Strategic Sentinel (@StratSentinel) September 15, 2017

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, «Скорой помощи» и антитеррористического подразделения. Вскоре Скотленд-Ярд объявил произошедшее терактом. «Станция закрыта, мы советуем гражданам избегать нахождения в этом районе», – говорится в официальном обращении лондонской полиции.



Hannah McKay / Reuters

ВВС со ссылкой на очевидцев пишет, что после взрыва в вагоне началась паника. Изданию удалось поговорить с женщиной, находившейся в другом конце вагона: она рассказала, что мимо нее пробегали люди с обожженными лицами. Корреспондент ВВС Риз Латиф сообщила: «Началась паника, когда люди поспешили покинуть поезд, услышав шум, похожий на взрыв. Люди получили порезы и царапины, пытаясь убежать с места происшествия. Было много паники».

«Я видел плачущих женщин, многие кричали, на лестнице, ведущий на улицу, тоже была давка», – рассказал очевидец происшествия Ричард Айлмер-Холл.

На произошедшее отреагировали политики. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала в своем Twitter: «Мои мысли сейчас с теми, кто пострадал на Parsons Green». Касательно происшествия также высказался президент США Дональд Трамп: «Еще одно нападение в Лондоне, совершенное террористом-неудачником. Это больные люди, которые Скотленд-Ярд держал в поле зрения. Нужно действовать активнее!».

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

Неизвестно, кто организовал теракт. Ни одна террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв, также никто из очевидцев не может сообщить, откуда в вагоне взялось злополучное ведро.