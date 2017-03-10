Планы на выходные: 5 выставок

Триеннале российского современного искусства

Где: Музей современного искусства «Гараж»

Когда: 10 марта — 14 мая

Сергей Потеряев. Из серии Старая Утка, 2013. Фотография предоставлена художником

Задуманную «Гаражом» первую триеннале российского современного искусства предваряли месяцы полевых исследований. Масштабы впечатляют: кураторы музея разъехались по стране, чтобы изучить искусство на местах, и в итоге собрали экспозицию из работ более 60 авторов (встретившись при этом несколькими сотнями кандидатов из 40 городов). О культурной жизни регионов в Москве знают мало, и систематического подхода к ее изучению до сих пор не было. Многие из авторов триеннале посвящают свои работы взаимоотношениям с родным городом (их можно увидеть в разделе «Верность месту»), другие – коллективной памяти или человеческим эмоциям (раздел «Общая память)». Семь разделов — в «Гараже» их называют директориями — сегодня формируют облик российского современного искусства.

«Лицом к будущему. Искусство Европы 1945-1968»

Где: ГМИИ имени А.С. Пушкина

Когда: 7 марта — 21 мая

Фернан Леже. Строители, 1951. ГМИИ им. А.С. Пушкина

Пушкинский собрал две сотни произведений художников из двух десятков европейских стран – от Пабло Пикассо и Марка Шагала до Ива Кляйна и Герхарда Рихтера. Для международного проекта «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945-1968» ГМИИ объединился с Центром изящных искусств BOZAR (Брюссель), Центром искусства и медиа ZKM (Карлсруэ) и Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО». Рассуждать о послевоенном искусстве без подобного размаха было бы сложно и даже неправильно: объединяясь в группы и выпуская манифесты или, напротив, держась особняком, художники в своих работах анализировали произошедшее и смотрели в будущее, в котором видели не только угрозы, но и перспективы.

«Грузинский авангард: 1900 – 1930-е. Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники. Из музеев и частных собраний»

Где: ГМИИ имени А.С. Пушкина

Когда: 8 декабря — 12 марта

Ладо Гудиашвили. «Зеленые нимфы», 1925

Еще один повод заглянуть в Пушкинский музей на этой неделе — выставка работ грузинских авангардистов, которая закрывается в эти выходные. Собранные из музеев и частных коллекций произведения показывают, чем жила Грузия первые тридцать лет XX века. Авангардисты набирались впечатлений в Париже, а потом привозили их домой, экспериментируя не только с живописью, но еще и с музыкой, литературой и театром и весьма успешно превращая Тифлис в «маленький Париж». И если имя Нико Пиросмани многим уже знакомо, то возможностей разобраться в творчестве других грузинских художников у московской публики было не так уж много: экспозиция в Пушкинском — первая масштабная ретроспектива на тему.

«Елена Киселева. Элегантный век»

Где: Музей русского импрессионизма

Когда: 17 декабра — 12 марта

Маруся, 1913

Музей русского импрессионизма взял за правило рассказывать о тех художниках, чьи имена незаслуженно забыли или значатся в описании больших музейных проектов под лаконичным «и другие». Елена Киселева — как раз из таких, и музей спешит восстановить справедливость, посвящая ей целую экспозицию. Ни пейзажами, ни натюрмортами, ни другими жанрами Киселева не интересовалась, целиком посвящая себя женскому портрету. Ученица Ильи Репина, она говорила, что любит писать красивых и интересных женщин, и в этом удовольствии себе не отказывала. Современницы художницы, смотрящие с ее полотен, подтверждают, что Серебряный век действительно был элегантен, а проявления женской красоты и индивидуальности бывают очень разными.

«Империя снов»

Где: Мультимедиа Арт Музей

Когда: 4 марта — 9 апреля

Сергей Братков. Оранжевое небо. Из проекта «Империя снов». 2017

Сергей Братков – постоянный участник международных выставок и один из самых востребованных современных художников. Проект «Империя снов» зародился в 1988 году, когда Братков впервые сшил два пододеяльника из листов фототкани, промышленно выпускавшихся в то время. Выставка в Мультимедиа Арт Музее смещает фокус с личных снов на сны коллективные: автор выстраивает из своих художественных объектов целые истории, сюжетом которых становятся разрозненные, но узнаваемые события постсоветских лет.