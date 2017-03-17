5 выставок на выходные

«Каноны красоты Джованни Гастела»

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

Когда: 16 марта — 8 мая

Elle Decor April, 2013 © Giovanni Gastel / Image Service S.r.l.

Фотография довольно далека от реальности, если и вовсе имеет к ней какое-то отношение, — считает Джованни Гастел, племянник Лукино Висконти, поэт в прошлом и фотограф в настоящем. Он работает с Vogue, Vanity Fair и другими не менее именитыми глянцевыми изданиями, и за четыре десятка лет своей карьеры успел создать немало запоминающихся образов, доказав, что у красоты, которую художник видит через свой объектив, есть свои собственные каноны.

Биеннале «Мода и стиль в фотографии 2017» в Московском музее современного искусства. Выставка Игоря Верещагина «Given&Stolen» / «Подаренное & Украденное»

Где: Московский музей современного искусства (Тверской бульвар)

Когда: 11 марта — 16 апреля

Десятая международная биеннале «Мода и стиль в фотографии» идет полным ходом, так что в Московском музее современного искусства открылись сразу три выставки трех российских фотографов: Игоря Верещагина, Сергея Куксина и Дмитрия Скорнякова (Мити Лейкина). В экспозиции Верещагина основных мотива два. Первый позволяет оценить его мастерство как портретиста, а второй — как фотографа, умеющего поймать момент. В кадре — рок-звезды (от Rolling Stones до Гарика Сукачева) и герои без имени, встреченные Верещагиным в путешествиях по городу и по миру.

«Энди Уорхол. Вымирающие виды»

Где: Дарвиновский музей

Когда: 18 марта — 28 мая

Связь между годом экологии в России и творчеством Энди Уорхола, может, и не самая очевидная, однако именно этот год стоит благодарить за первое появление в стране серии шелкографий «Вымирающие виды». В ней — портреты снежного барана, древесной лягушки, амурского тигра, африканского слона и других не менее редких диких животных, запечатленных в авторской поп-арт манере Уорхола по просьбе Рональда и Фрейды Фельдман — зоозащитников и друзей художника.

«Такеда. Боль и воля»

Где: Stella Art Foundation

Когда: 15 — 30 марта

Яна Сметанина. Меня радует Джульетта

Без боли, принимающей самые разные формы, сложно представить хотя бы одну человеческую жизнь. Без воли, впрочем, тоже. Шесть современных российских художников, среди которых Яна Сметанина, Лиза Морозова, Хаим Сокол, арт-группа «МишМаш», Аристарх Чернышев и дуэт Ольги и Олега Татаринцевых, исследуют две эти темы, так часто неразделимые и в искусстве, и в жизни. Фиксируя и анализируя переживания — свои собственные, как в видеоперформансе Морозовой, или других людей, как в серии картин Сметаниной о пациентах хосписа, — художники подсказывают, что воля — самый верный помощник в этой извечной борьбе.

«Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром»

Где: ГМИИ имени А. С. Пушкина, Усадьба князей Голицыных

Когда: 28 октября — 31 марта

Йоханна Биллинг. Пульхаймский джем-сешн. 2015. Одноканальная видеоинсталляция, 22’40«. Предоставлено художником.

В превращенной в «Дом впечатлений» усадьбе князей Голицыных можно узнать, как звук и музыка заменяют слова и становятся основным способом коммуникации. Художников-участников проекта в музее называют современными трубадурами: они, как и предшественники из Средних веков, создают новый язык, не всегда понятный сразу, но всегда впечатляющий. Свойственная музыке полифоничность в данном случае выражается в разнице авторских подходов к темам поиска собственного голоса или взаимодействия человека с окружающим его социумом. Среди участников, например, — концептуалист Вито Аккончи, начинавший жизнь в искусстве с поэзии, а впоследствии ставший одним из пионеров перформанса, театральный режиссер Семен Александровский и композитор Петр Айду. И пока одни зрители вникают в «Песню на тему» Аккончи, другие бродят по лабиринту звуков Айду, придумывая прямо здесь и сейчас новые музыкальные произведения.