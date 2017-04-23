Глаз божий

ОЛАФУР ЭЛИАССОН

Датский художник исландского происхождения создавал свой шедевр — большую лампу-зрачок, которая следит за зрителем, — по заказу Louis Vuitton. В ноябре 2006 года в витрине каждого из 360 магазинов известной марки появилось всевидящее око, сделанное из нержавеющей стали, алюминия и стекол с цветофильтром и энергосберегающими лампочками. Этот объект излучал тусклый желтый свет, и в нем отражался каждый, кто проходил мимо витрины или останавливался напротив. В зависимости от угла зрения прохожего и интенсивности солнечного света «глаз» менял оттенки, переливался и создавал эффект размытости. Средства, вырученные от продажи тридцати ламп Элиассона, пошли в фонд помощи сиротам Эфиопии, основанный художником и его женой. Олафур Элиассон работает в Берлине и Копенгагене и меняет ландшафт по всему миру, создавая масштабные инсталляции из природных и искусственных материалов.

EYE SEE YOU / «ГЛАЗ ТЕБЯ ВИДИТ»

авторская работа за номером 7/30 с подписью Олафура Элиассона: нержавеющая сталь, алюминий, стекло с цветофильтром, лампочки 230×120×110 см Одна из работ этой серии находится в коллекции отдела современного искусства Музея Тиссена-Борнемисы эстимейт: 35 000 — 45 000 долларов Продана за 47 500 долларов

ТАУС МАХАЧЕВА, художник: «Мир меняется очень быстро, и нам предстоит понять, как дальше выстраивать отношения с природой и пространством. Останутся ли у следующих поколений воспоминания о природе? Где границы живого и искусственного? Как организовать наше пространство? Все эти сложные вопросы затрагивает Элиассон своими работами. И через материалы, через изменения предлагает миллион трактовок. Я помню его гигантское „солнце“ под зеркальным потолком в турбинном зале Tate Modern и свое отражение. Его имитации и открытость к новому привлекают зрителя».