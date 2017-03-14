Платные чувства

Мне приснился кошмар. Если честно, я давно так долго не приходил в себя и не радовался, что все это иллюзия моего сознания. Итак, вот что причудилось. Пишу я как ответственный и сердобольный человек пост в защиту людей с ограниченными возможностями от произвола г-на Познера и г-жи Литвиновой. Раньше я ничего подобного не писал, так как не знал, что такие люди есть в нашей стране. Нет, я иногда видел странных пассажиров в метро на каких-то колясках, но думал, что им так удобнее, а тут прямо по телевизору и такое творится. Тут многие говорят, что шквал обвинений в адрес звезд вызваны зачастую возможностью наехать на звезду, а не желанием защитить. Это не про меня. Но сейчас не об этом. Написал я, стало быть, много яростных строчек, и вдруг у меня телефон жужжит. Эсэмэска пришла. С меня сняли 100 рублей в один из благотворительных фондов, помогающих именно людям с ограниченными возможностями. Я сразу в крик, звоню в ЖЭК, в банк и маме. Никто не помог. Пишу Цукербергу. Он разъяснил:

«Брат, мы очень ценим твое сочувствие и гражданскую позицию, но тем, кого ты защищаешь, будет гораздо теплее еще и от твоих ста рублей. Ты же не против? Тебе же не жалко? Ты же от души писал?»

Ну, я промямлил, мол, нет, не жалко — и тут как посыпались СМС! Списали небольшую, но сумму детям и родителям погибшего бойца одной из непризнанных республик. Его я героем назвал и несколько постов написал о том, каким он служит нам всем примером. Далее деньги с моей карты ушли адвокату женщины, посаженной в тюрьму за репост. Я тоже активно в сети возмущался. В РПЦ одновременно пять переводов, я что-то там очень буйно отстаивал — непонятно, правда, почему сняли еще и в пользу Общества борьбы с мракобесием, но думаю, это я выпил лишнего. Со мной бывает — иногда бросает в такие дебри совестливости... Ну, там по мелочи в несколько посольств, разумеется, и в итоге-то набежало! Реально две бутылки водки можно было купить.

В общем, плачу я теперь за любое сочувствие, а я очень сочувствующий человек: как, где и кого обижают — я в первых фейсбук-рядах. Но уже, конечно, не так регулярно мне неспокойно на душе. Раз в месяц — не чаще — защищаю кого-то. Но гложет мысль, терзает:

«Вот ведь тварь этот Марк, ну вот как так, он же душит свободу слова! Ну а если я просто поддержать хочу, но ста рублей жалко, что же мне теперь — заткнуться? Как внутри-то все сочувствие удержать?! Жить иначе зачем, если не сопереживать?»

Заплакал я и проснулся.

Нет, ну надо такому присниться. Теперь хоть спокойно всех снова поддержу. Повторюсь: я понимаю, что надо бы деньгами помочь, но как найти, куда их послать. Это нереально сложно, я пробовал, но не получилось, так что жду, когда Марк-батюшка все за меня придумает, а пока душой со всеми вместе и верю, что пост мой всем прибавит оптимизма и жизнелюбия!