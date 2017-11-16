Как смотреть иммерсивное шоу «Безликие»: рекомендации от создателей шоу

Создатели московского иммерсивного шоу «Вернувшиеся» решили расширить географию и переключиться на Петербург – 9 ноября там состоялась премьера спектакля «Безликие». Над проектом работали американские режиссеры Виктор Карина и Мия Занетти, а также российские продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Мигель, известный по шоу «Танцы» на ТНТ.

По словам создателей, Петербург максимально точно соответствует духу иммерсивных постановок с его культурным богатством, туманами, атмосферой сквозящего одиночества и жителями, постоянно пребывающими в экзистенциальных страхах и переживаниях.

Действие разворачивается на четырех этажах старинного особняка на Дворцовой набережной – зритель попадает в микро-город, где проживает собственную историю.

В основе спектакля – произведение Генрика Ибсена «Привидения», сама постановка – приквел к событиям, происходящим в пьесе. Но знать сюжет необязательно, все-таки главный смысл иммерсивных шоу в настроении, которое они создают.

Креативный продюсер Анастасия Тимофеева по просьбе Esquire дала несколько рекомендаций, как смотреть «Безликих», которые в принципе можно применить к любым спектаклям подобного рода.

1. Не ходить парами. Партнер может навязать вам свое настроение, которое испортит все впечатление. Вы пойдете не по своей траектории, сложите не свою мозаику событий.

2. Удобная обувь. Это важно. На четырех этажах особняка на Дворцовой набережной одновременно исполняется более 600 эпизодов. И только зрителю решать, куда и за кем следовать.

3. Открытое сердце. Приходить без предубеждений и постараться избавиться от страха «я не понимаю сюжетную линию». Просто наблюдайте за тем, что происходит, и за собой. Только ваш импульс является основополагающим – куда он вас поведет и почему.

4. Быть готовым к неврозам. Погружайтесь в мир, который не имеет ничего общего с реальностью: трогайте предметы, подходите к актерам так близко, как хочется, контактируйте с ними. Вы можете испытывать страх, возбуждение, ужас, влечение, отвращение, радость, дрожь – это нормально.