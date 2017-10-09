Борис Акунин написал последний роман о Фандорине

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) анонсировал выход последнего романа серии «Приключения Эраста Фандорина». «Роман должен выйти 8 февраля 2018 года в 20-ю годовщину публикации первой фандоринской книжки, романа «Азазель», – сообщил Акунин в своем фейсбуке.
Название книги неизвестно. По словам писателя, впереди еще много работы – «редактура, ловля «блох», оформление, корректура».
В серии романов «Приключения Эраста Фандорина» вышло 15 книг, включая экспериментальную пьесу «Инь и Янь». Три их низ них – «Азазель, «Турецкий гамбит» и «Статский советник» – были экранизированы.
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