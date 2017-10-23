На ведущую «Эха Москвы» напали в редакции

На ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр совершено нападение в редакции. Об этом в своем твиттере сообщил главный редактор Алексей Венедиктов. Он сообщил, что мужчина успел нанести ей удар в шею, прежде чем его задержала охрана.

Журналистка госпитализирвана в состоянии средней тяжести, ей будет проведена экстренная операция.

Сотрудник «Эха Москвы» Виталий Рувинский опубликовал фотографию нападавшего.

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман рассказал «Медузе» подробности нападения: «Он прыснул из баллончика в лицо охраннику здания внизу, прорвался на этаж, напал на нашу сотрудницу и нанес ей ножевую рану. Нападавший ничего не кричал, все было тихо и молча. Он подошел, приобнял и нанес ранение», – сказал он. В результате нападения пострадал также один из охранников.

В пресс-службе московского управления МВД позднее сообщили, что нападавшим был иностранец. Его имя полиция не сообщает, но, по информации Венедиктова, его зовут Борис Герц.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.