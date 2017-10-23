«Потерпевшую я знал только по телепатическому контакту пять лет»

Стало известно имя мужчины, который днем в понедельник ворвался в редакцию «Эха Москвы» и напал на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Видео с допроса опубликовано в телеграм-канале блогера Ильи Варламова, на нем мужчина представляется как Борис Гриц.

Нападавший утверждает, что знал журналистку «только по телепатическому контакту пять лет». «Мотивом послужило то, что два месяца она меня преследовала сексуально. Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально», – утверждает мужчина.

Журналисты также нашли дневник на Wordpress, который ведет человек по имени Борис Гриц. В нем он рассказывает о том, как Татьяна Фельгенгауэр якобы круглосуточно преследует его на протяжении нескольких недель. «Я обращаюсь к ее коллегам по работе на «Эхе Москвы» с просьбой повлиять на поведение из сослуживицы. Я обращаюсь к ее приемному отцу, Павлу Фельгенгауэру: надеюсь вы обладаете каким-то авторитетом для своей дочери и сможете повлиять на нее. Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными».

Нападение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября. Преступник распылил баллон с газом в глаза охраннику, ворвался в редакцию «Эха» и ударил журналистку ножом в шею.

Ведущая была срочно госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Ей сделали операцию, врачи оценивают состояние как тяжелое.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что удар был серьезным, но в настоящее время угрозы жизни нет. «Сейчас Татьяна находится на искусственной вентиляции легких в послеоперационной палате и будет там до завтра Кроме того, она погружена в коматозный сон», – отметил он,

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».