Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр передала письмо из больницы

Нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр произошло днем в понедельник. 48-летний безработный мужчина Борис Гриц вошел в здание, где располагается редакция радиостанции, распылил газовый баллон в глаза охраннику, поднялся на 14-й эта, вошел в помещение и, подойдя к журналистке, ударил ее ножом в горло. Его сразу задержали.

Фельгенгауэр экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского и сделали операцию. Во вторник журналистка пришла в сознание и отправила письмо с благодарностями всем, кто за нее переживает. Послание опубликовала ее бывшая коллега Ирина Воробьева.

«Все-все-все! Спасибо за поддержку и любовь, котаны. Все со мной будет хорошо. Дышать через трубочки даже прикольно. Алсо (also – также) впервые за 16 лет на радио я выспалась :) Скоро буду с вами – обнимемся! Таня Ф.», – написала журналистка.

Друзья!! К @t_felg пустили родных и она написала нам письмо! Больше к Тане никого не пускают пока что, она передаёт всем привет и спасибо! pic.twitter.com/hq0rtARx1U — Воробьева (@Vorobievaya) October 24, 2017

По словам Воробьевой, пока к Татьяне пускают только родных. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Она находится стабильном тяжелом состоянии, но это та тяжесть состояния, которая должна быть при таком повреждении. Она в сознании находится… Могу сказать точно, что голосовые связки у неё не повреждены, но ситуация такая, что зона этого ранения достаточно серьёзная, поэтому о дальнейших шагах реабилитации мы сможем говорить только через несколько дней», – передает РИА Новости слова директора НИИ Склифософского Сергея Петрикова.

Нападавший Борис Гриц отправлен под арест до 23 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сам подозреваемый признает вину в нападении на журналистку, но отрицает, что собирался убить ее.

Следственный комитет направит в Израиль «международные запросы с целью получения медицинской документации о состоянии здоровья Грица», а также проверит мужчину на вменяемость.

На допросе Борис Гриц заявил, что знал Фельгенгауэр по «телепатическому контакту» с 2012 года. По его словам, он напал на журналистку, потому что она «сексуально преследовала» его два месяца. «Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально», — заявил Гриц на допросе.

За три дня до нападения в дневнике на Wordpress, который ведет человек по имени Борис Гриц, появилась угрожающая запись: «Я обращаюсь к ее коллегам по работе на «Эхе Москвы» с просьбой повлиять на поведение из сослуживицы. Я обращаюсь к ее приемному отцу, Павлу Фельгенгауэру: надеюсь вы обладаете каким-то авторитетом для своей дочери и сможете повлиять на нее. Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными».