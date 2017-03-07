Gorillaz анонсировали собственный фестиваль

Gorillaz объявили о выходе нового альбома и анонсировали собственный музыкальный фестиваль, который пройдет 10 июня в развлекательном парке Dreamland Margate в графстве Кент (Великобритания). Он получил название Demon Dayz (отсылка ко второму студийному альбому Demon Days).
Однодневный фестиваль курируют Деймон Албарн и Джейми Хьюлетт, и Gorillaz пока что единственные хедлайнеры. Концерт будет транслироваться на сайте Red Bull TV.
В начале года Gorillaz выпустили первый за шесть лет клип на песню Hallelujah Money, которую музыканты записали совместно с композитором, обладателем престижной премии Mercury Prize Бенджамином Клементином.