Истории|Mузыка

Gorillaz анонсировали собственный фестиваль

Он пройдет в июне в Великобритании. Это будет первое выступление группы за 7 лет.

Gorillaz объявили о выходе нового альбома и анонсировали собственный музыкальный фестиваль, который пройдет 10 июня в развлекательном парке Dreamland Margate в графстве Кент (Великобритания). Он получил название Demon Dayz (отсылка ко второму студийному альбому Demon Days).

Однодневный фестиваль курируют Деймон Албарн и Джейми Хьюлетт, и Gorillaz пока что единственные хедлайнеры. Концерт будет транслироваться на сайте Red Bull TV.

В начале года Gorillaz выпустили первый за шесть лет клип на песню Hallelujah Money, которую музыканты записали совместно с композитором, обладателем престижной премии Mercury Prize Бенджамином Клементином.

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