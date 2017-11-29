ФИФА показала официальный плакат чемпионата мира по футболу 2018

ФИФА представила официальный плакат чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. На постере, сделанном в советском стиле, изображен футболист и олимпийский чемпион Лев Яшин. В 1950-1970-х годах он выступал за московское «Динамо» и сборную СССР и прославился как единственный в мире вратарь, удостоившейся награды «Золотой мяч» как лучший футболист года.

Дизайнером плаката стал российский художник Игорь Гурович, который оформлял Московский международный кинофестиваль, «Кинотавр» и «Золотой орел».

«Стилистика советского постконструкивистского плаката 1920-1930-х годов, ее уникальный графический язык, новая свежая поэзия пластических образов стала во всем мире одним из самых важных и чтимых русских культурных кодов. Этот язык, безусловно, воспринимается во всём мире как русский. Поэтому, работая над плакатом, я очень хотел, вновь сделать этот язык современным и актуальным», – объяснил он свою задумку.