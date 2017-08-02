Появился первый трейлер нового фильма Анджелины Джоли

Netflix опубликовал трейлер к фильму Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца». Картина рассказывает историю девочки, выжившей в период террора Пола Пота и красных кхмеров в Камбодже.

В основе новой картины лежит одноименный роман камбоджийской писательницы Лун Ун, которая также выступила соавтором сценария.

Из-за этого фильма Анджелина Джоли оказалась в центре скандала. В конце июля актриса дала большое интервью Vanity Fair, в котором рассказала, как отбирала актеров на главную роль. В тексте говорится, что во время кастинга перед детьми клали деньги, а потом просили рассказать, зачем они им нужны, – чтобы потом их забрать. Актриса позже заявила, что это было импровизационное упраждение: «Предположение, что у детей отнимали настоящие деньги во время прослушивания, ложно и печально. Я была бы возмущена, если бы подобное действительно случилось».