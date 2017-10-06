Правила поведения в фитнес-клубе

Недавно я встретилась со своим другом, тренером Русланом Пановым (экспертом-методистом и координатором направления групповых программ сети X-Fit), и у нас зашел разговор об этике посещения фитнес-центров. Нет, мы говорили не об элементарных правилах типа «сходите в душ перед бассейном», которые прописаны в любом приличном клубе, а именно о фитнес-этикете.

Руслан считает, что этикету не научишь – это момент глобального воспитания. С одной стороны, я с ним согласна, с другой – считаю, что некоторые правила поведения все-таки лучше выделить жирно и повесить на видное место. Пока мы с Русланом обсуждали эту тему, я рассказала ему историю из жизни одного спортклуба, в котором я раньше занималась.

Там посреди зала висели два плаката. На одном был изображен бывший президент США с подписью, что он ЧМО, на другом – «Убирайте за собой веса. Девушек и лиц нетрадиционной ориентации это не касается». На этом свод правил клуба заканчивался. Если с разбросанными весами все понятно, то при чем тут Барак и какое он имеет отношение к фитнесу? Может, это протест администрации клуба в ответ на введенные санкции по отношению к России? Может, закрывает дыру в стене?

В том тренажерном зале был колоритный персонаж среди клиентов – культурист Миша. Широкоплечий, мощный, дочерна загорелый, всегда натертый каким-то маслом и постоянно потягивающий какую-то спортивную химозину из своей персональной бутылочки. Такие спортсмены-бодибилдеры-пауэрлифтеры есть, наверное, в каждом фитнесе. Возможно, их даже выписывают вместе со спортивным инвентарем, потому что без такого обязательного атрибута, как «качок», невозможно представить себе качалку.

Миша «курсил». Переводя на язык обывателя, запихивал в себя килограммами всевозможную химию для роста мышечной массы. В период курса он превращался в Халка, и все его немного опасались. А вообще, Миша был веселым мужиком, он говорил не только о протеине и предтреннике, мог поддержать любую беседу, был деликатен и никому не мешал заниматься, не подлетал с непрошеными советами. Он скромно располагался в углу, стаскивал с зала все блины в одну кучу, навешивал ими свою штангу и, матерясь, делал жим. У Миши был всего лишь один минус, но достаточно неприятный. Когда он делал жим, в верхней точке напряжения, он громко, с выражением выкрикивал: «АУФЬ!!!» – нечто среднее между криками Марии Шараповой на теннисном корте и призывным кличем при виде красивой девушки. Так или иначе, звучало это просто чудовищно. У многих, и у меня в том числе, развился нервный тик, когда мы слышали Мишины возгласы. С Мишей хотелось ругаться, призывать к порядку, умолять, но мы все немного побаивались его, поэтому молча терпели.

Когда Миша утомлял своими криками, я искала спасения и тишины в кардиозоне. Мой любимый отрезок тренировки: бежишь на дорожке, в наушниках – любимая музыка, перед тобой красивый вид из окна, кайф… Но обязательно найдутся те, кто нарушит твою идиллию. Классика жанра: две подруги, не смущаясь присутствия других посетителей фитнеса, начнут громко обсуждать тридцать три способа, как в сорок лет выглядеть на двадцать пять, очередную дуру-секретаршу своего мужа и задницу нового тренера по йоге. Помимо сплетен, случаются, конечно, любопытные истории. Порой заслушаешься и не заметишь, как прошел дневную норму в пять километров – интересно.

Долго в кардиозоне не проторчишь, какими бы ни были увлекательными чужие разговоры, заниматься-то ведь тоже надо.

Достаю свою записную книжечку с аккуратно расписанными упражнениями и иду к нужному тренажеру. На нем висит чье-то потное полотенце – знак, что агрегат занят. Ладно, черт с ним, позже подойду. Периодически поглядываю, проходит пять минут, десять – полотенце висит. Видимо, его владелец настроен решительно, вместо трех подходов делает пять или шесть? Но нет, хозяин полотенца давно ушел по каким-то своим делам, бессердечно оставив его, мокрое, сиротливо висящее, смущать других посетителей до тех пор, пока его не заберет уборщица.

Если тренажер занят полотенцем – это еще полбеды. По крайней мере можно не побрезговать и снять его. Главное, чтобы оно не оказалось собственностью культуриста Миши, потому что ругаться с ним совершенно не хочется. Хуже, когда тренажер занят кем-то и этот кто-то расслабленно сидит на нем, отдыхает, а то и вовсе использует в качестве дивана, удобно расположившись на нем и безмятежно болтая по телефону. К таким людям я отношусь с пониманием. Вдруг с любовницей говорит? Дома жена бдит, а так хоть можно укрыться в дебрях тренажерного зала, чтобы сделать звонок любимой. А если болтает женщина, то непременно обсуждает с подругой тайны. Ведь дома и на работе лишние уши, а случайные посетители фитнес-центра не представят угрозы ее секретам.

Небольшой спортклуб – это замечательно. В тесноте да не в обиде, как говорится. Все посетители знакомы между собой, царит дружеская атмосфера, все вежливо расшаркиваются друг перед другом.

– Вам много еще подходов на жиме лежа?

– Еще два.

– Не против, если будем делать поочередно?

– С удовольствием!

Даже Миша, когда забывает дома свою бутылочку с эликсиром Халка, становится душой компании. Но есть одно «НО». Если в маленькое пространство, забитое дружным коллективом тренирующихся, войдет женщина, обильно политая шанелью номер пять, то обстановка немедленно накаляется, потому что существовать в таких условиях абсолютно невозможно. Целью тренировки становится не проработка бицепса бедра и ягодичных мышц, а выживание в душном, пропитанном зловонной шанелью помещении.

Но большую опасность, чем парфюм, представляют костюмы-сауны. Эти чудовищные изделия были изобретены скорее для пыток, чем для оздоровления организма. Их создатели, сговорившись с маркетологами, придумали историю, что, облачившись в такой костюм, ты непременно начнешь худеть за счет активного потоотделения. Они коварно умолчали, что такой костюм будет не только бесполезен для своего носителя – ведь все знают, что жир не сжигается во время потения, – но и вреден для здоровья: это нарушение терморегуляции и проблема с сосудами. Не говоря уже о том, что, помимо вреда самому себе, в зоне риска оказываются еще и люди, находящиеся в радиусе пяти метров. Помимо мокрых следов, оставляемых за собой на прорезиненном полу тренажерного зала, за худеющим следует шлейф его сжигаемого жира, который, как в рекламе французских духов, в буквальном смысле сводит с ума и не оставляет равнодушным никого – все бегут в укрытие раздевалок, а то и вовсе покинуть клуб.

Был в моем фитнесе такой выразительный, дородный дядечка, который напяливал на себя все это хитрое обмундирование и взгромождался на велотренажер. Он так яростно крутил педали, разбрызгивая вокруг себя капли пота, что после него всегда оставалась большая лужа, которую уборщица, задержав дыхание, поспешно вытирала. Дежурный тренер молчал. Его можно понять: не каждый рискнет преодолеть себя, подойти и сделать замечание. Как минимум нужен противогаз, но ходить в противогазе по залу как минимум странно.

Может, он просто не мог подобрать слов? Руслан тут же подсказал, как тактично намекать о таких конфузах клиентам: «В первую очередь это небезопасно для клиента, потому что нет подачи свежего воздуха. А без свежего воздуха результата никакого». Про отсутствие результата – верно подмечено. Результата не будет ни у обладателя чудо-костюма, ни у остальных тренирующихся, ведь заниматься просто невозможно. Я бы на месте Руслана не тактично намекала, а тащила бы в душевую и, цитируя «Мойдодыра», отмывала бы с хлоркой.

Но вот болтающие на дорожках барышни разошлись, мужчина в побудительном костюме покинул велосипед, Миша допил свой энергетик и закончил тренировку победоносным «АУФ!!!», полотенца с тренажеров собраны, теперь можно начать заниматься.

Встав перед зеркалом, с зажатым в руках грифом от штанги, нагруженным блинами и блинчиками, я готовлюсь делать становую тягу, контролируя технику выполнения, глядя на свое отражение. Но не тут-то было! По закону подлости именно в этот момент передо мной должна, непонятно откуда, телепортироваться девочка в ярко-розовых велосипедках и, выкатив вперед губы, грудь и отклячив пятую точку, сделать десятки одинаковых селфи, чтобы потом выбрать лучшее, где на заднем фоне обязательно буду я с перекошенным от злости лицом, и выставить его в свой Instagram. Самый главный закон всех ЗОЖников XXI века гласит: «Не сделал фото на тренировке, считай, ее не было». Не удивительно, если кто-то давно написал статью про самые лучшие позы для фотографий в тренажерном зале.

К концу моего рассказа к нам с Русланом присоединилась его коллега Анастасия Юркова – фитнес-менеджер клуба X-Fit Монарх, мастер-тренер направления групповых программ. Она тут же поддержала тему нашего обсуждения, дополнив ее историями про депиляцию в общей душевой, что категорически неприемлемо. Мне так и хотелось съязвить, что все мы люди – может, дома воду горячую отключили или после тренировки было экстренно назначено свидание… с тренером? О клиентах, воспринимающих персональные занятия как свидания и любящих подкатить к тренерам, ребята мне тоже поведали. Такие истории ставят в неудобное положение и самого инструктора, и его протеже, которому в большинстве случаев светит отказ.

Познакомившись с такими клиентами, наслушавшись о них, я всегда хотела сорвать со стены плакат с несчастным Обамой, а вместо него развесить таблички: «Не говорить по телефону», «Соблюдать личную гигиену», «Не занимать спортивное оборудование между подходами». Но лучше сделать все это в виде красочной инфографики, а то ведь надо еще заморочиться, читать эти таблички, а тут тебе сразу – хоп! Тут картинка, там картинка, как в детских книжках – просто и понятно.

Подведя итоги встречи, мы с ребятами из X-Fit не поленились и составили свод правил, который можно распечатать и повесить на доску информации.

1. Не опаздывать на групповые и персональные занятия с тренером;

2. Носить чистую одежду, брать сменную обувь, использовать дезодорант и едва ощутимый парфюм;

3. Не разговаривать громко с соседом или по телефону;

4. Не мешать другим клиента клуба заниматься, не заслонять обзор в зеркале;

5. Убирать за собой снаряды и не оставлять личные вещи и средства гигиены, разбросанными по залу.

Как видите, все гениальное – просто!