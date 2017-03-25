Музыкальный фестиваль Flow Fest обновил лайнап

К ранее анонсированному списку артистов присоединились: британский дуэт Goldfrapp, альтернативный хип-хоп проект Death Grips, рокеры The Afghan Whigs. Также на Flow выступят пионеры электронного индастриала Front 242, скандинавские хип-хоп герои Kube, Gasselit, Silvana Imam и восходящая поп-звезда Astrid Swan. Свое 20-летие на фестивале отметит независимый финский лейбл MONSP.

У Goldfrapp на следующей неделе выходит седьмой студийный альбом Silver Eye – группа продолжает экспериментировать со звуком. Новый релиз выходит у еще одного участника Flow – у рок-группы The Afghan Whigs.

Ранее свое участие подтвердил Фрэнк Оушен, у которого в прошлом году вышло две пластинки – Endless и Blonde. Также в Хельсинки выступят Райан Адамс, а также электронщики из Moderat, рэпер Young Thug, британский продюсер и певец Sampha, Lana Del Rey, The xx, Angel Olsen, Vince Staples и другие.

Фестиваль Flow пройдет в Хельсинки с 11 по 13 августа 2017.