Плейлист: 84 песни от участников Flow Festival

C 11 по 13 августа в Хельсинки пройдет фестиваль Flow, на котором выступят The xx, Лана Дель Рей, Фрэнк Оушен, Aphex Twin и еще десятки музыкантов самой разной величины. Организаторы фестиваля собрали плейлист для читателей Esquire, что дать представление о том, что будет звучать на нескольких сценах фестиваля в течение трех дней.
Не пропустите также наш разговор с сооснователем и програмным директором Flow Туомасом Каллио, который рассказал, как создается один из крупнейших современных фестивалей в Европе и что ждет его посетителей в этом году.