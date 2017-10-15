Издатель журнала Hustler предложил $10 млн. за информацию, которая приведет к импичменту Трампа

Американский издатель Ларри Флинт (создатель эротического издания Hustler) выкупил целую полосу в газете The Washington Post, чтобы разместить объявление о поиске информации, которая приведет к досрочной отставке президента Дональда Трампа. В обмен на такую информацию издатель пообещал передать $10 млн., кроме того, пообещав информатору полную конфиденциальность.

В своем объявлении Флинт объяснил, почему считает Трампа недостойным должности главы государства. В числе обвинений – поддержка расизма, подрыв внешней и внутренней политики в интересах собственного бизнеса и сотни лживых заявлений.