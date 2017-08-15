Как выглядели бы ролики про еду, снимай их ваши любимые режиссеры

Едва ли Квентин Тарантино когда-нибудь возьмется снимать «фуд порно». Это слишком доступно: в один только Instagram ежесекундно заливают несколько тысяч картинок с едой во всем ее многообразии. Но если представить, что один из самых кровожадных киноделов Америки режиссировал процесс приготовления пасты, легко предсказать результат: яркий, брутальный ролик с хрустом спагетти и брызгами томатов. Видеохудожник Дэвид Ма (David Ma) представил, и, должны признать, получилось у него достаточно правдоподобно:

На Тарантино Ма не остановился и снял ролик, в котором задокументировал процесс приготовления вафель по методике большого любителя спецэффектов и автора кинофраншизы «Трансформеры» Майкла Бэя.

Кроме того, приготовил традиционный для американских скаутов походный десерт s’mores в духе Уэса Андерсона.

И, наконец, Ма представил, как бы готовил блинчики Альфонсо Куарон («Гравитация», «Дитя человеческое»).